Şırnak ve Hakkari'de 2 asker şehit oldu

T24 - Şırnak'ın Uludere İlçesi'ne bağlı Ortaköy Köyü'nde karayolunda devriye görevi yaparken bu sabah bastığı mayının patlaması sonucu ağır yaralanan asker şehit oldu. Hakkari'de de bir operasyon sırasında teröristlerin döşediği patlayıcının infilakı sonucu bir askerin şehit olduğu bildirildi.



Şırnak'ta şehit olan Piyade Er Emin Şener'in 7 aylık asker olduğu öğrenildi.



Güvenlik güçleri tarafından Türkiye-Irak hudut hattında Ortaköy-Andaç arasındaki sivil trafiğe açık ana yol üzerinde yapılan kontrolü esnasında, terör örgütü PKK üyelerince yol kenarındaki yamaca yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Er Şener'in cenazesi, helikopterle Van'a getirildi.



Van Asker Hastanesi morguna konulan şehidin cenazesi daha sonra ambulansla alınarak törenin yapılacağı İskele Camisi'ne götürüldü.



Oğlunun Türk bayrağına sarılı naaşına sarılan Anne Saime Şener, Kürtçe ağıt yaktı.



Törene katılan Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Nazmi Altıntaş, şehit babası Mustafa Şener'e sarılarak, taziye dileklerinde bulundu ve acılı babayı teselli etmeye çalıştı. Bu esnada, baba Şener, Korgeneral Altıntaş'a "Ben oğlumu size emanet ettim. Ölüsünü getirdiniz. Emanete sahip çıkmadınız" diye sitemde bulundu.



Korgeneral Altıntaş ise, "Biz emanete sahip çıktık, bunu bilesin. Yapanların kalleşliğini de bilmen lazım. Ben anlatırım sana. Acımız çok büyük, Allah size, hepimize sabır versin. Ulusumuzun başı sağolsun" dedi.



Daha sonra ambulansa konulan şehidin cenazesi, İskele Mezarlığı'nda Kürtçe ağıtlarla toprağa verildi.



Vatandaşlar cenazede, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Askere uzanan eller kırılsın" şeklinde slogan attılar.





Bir şehit haberi de Hakkari'den



Hakkari'deki operasyon sırasında teröristlerin döşediği patlayıcının infilakı sonucu bir askerin şehit olduğu bildirildi.



Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Hakkari'nin Yüksekova kırsalında yapılmakta olan operasyon kapsamında, bugün saat 12.40'ta bölge kontrolü için faaliyette bulunan bir birliğin manevrası esnasında terör örgütü tarafından araziye döşenmiş bir el yapımı patlayıcı infilak etti. İnfilak sonucu bir çavuş şehit oldu.





Dağlıca'da şehit olan onbaşı defnedildi



Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca bölgesinde güvenlik güçleri ile terör örgütü PKK üyeleri arasında arasında çıkan çatışmada şehit olan Uzman Onbaşı Abidin Tanrıkolu, memleketi Adıyaman'ın Besni ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi.



Tören sırasında şehit annesi Sakine Tanrıkolu, "Yavrum seni yarım ekmeklerle meydana getirdim. İsyan etmiyorum. Ağlamayacağım, hainleri sevindirmeyeceğim. Şehitler ölmez vatan bölünmez" diyerek ağıtlar yaktı.



Şehit Uzman Onbaşı Abidin Tanrıkolu'nun ablası Filiz Tanrıkolu ise, "Bir tane zengin çocuğu yok. Hep fakir fukaranın çocuğu ölüyor. Onlarınki de şehit olsun anlasınlar acılarımızı. Çocuklarımızı 'şehit olsunlar' diye büyütmüyoruz. Hepimiz aynı bayrak altında yaşıyoruz. Neyi paylaşamıyoruz. Dinsin artık bu gözyaşı" diyerek ağladı.



Törenin ardından Şehit Uzman Onbaşı Abidin Tanrıkolu'nun Türk bayrağına sarılı tabutu omuzlara alınarak, Hacı Reşit Camisi'ne getirildi.



İl Müftüsü Mehmet Emin Avcı'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından, askeri bando eşliğinde Atatürk Caddesi'ni takiben ilçe mezarlığına getirilen şehit Uzman Onbaşı Abidin Tanrıkolu'nun cenazesi burada toprağa verildi.







