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Şırnak Valiliği: Cizre’deki binayı PKK’lılar ateşe verdi; ölenler terörist

HDP'li İdris Baluken yaşananları ''infaz' ve 'katliam' olarak nitelemişti

06 Şubat 2016 13:48

14 Aralık'tan bu yana sokağa çıkma yasağının sürdüğü Cizre'de çatışmalar nedeniyle bir evde mahsur kalan 9 kişinin yanarak yaşamını yitirdiği ve 25 kişinin de ağır yanıklarla binada beklediği iddiasına, Şırnak Valiliği’nden açıklama geldi. Valilik, binayı PKK’lıların ateşe verdiğini, ölenlerin de terörist olduğunu savundu.

DİHA’ya konuşan Cizre Halk Meclisi Eş Başkanı Mehmet Tunç, 37 kişinin bulunduğu bodrumun üst katının top atışları nedeniyle yandığını ve yangının bodrum katının bir odasına sıçradığını söylemişti. HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken de Twitter hesabından, yaşananları ‘infaz’ ve ‘katliam’ olarak nitelemişti.

Valilik açıklamasında ise binayı PKK’lıların ateşe verdiğini savunuldu.

Açıklama şöyle: “İlimiz Cizre İlçesi Cudi Mahallesi’nde 04.02.2016 günü bölücü terör örgütü mensuplarının kullandığı dört katlı bir binadan ve çevredeki diğer binalardan güvenlik güçlerimize yönelik olarak bölücü terör örgütü mensuplarınca uzun namlulu silah ve roketatarlı saldırı neticesinde çıkan çatışmada dokuz terörist etkisiz hale getirilmiş, bir polis memurumuz ise şehit olmuştur. Bu esnada binadan kaçan teröristler söz konusu binayı ateşe vermişlerdir. Bölücü terör örgütü mensuplarının yoğun ateşi sebebiyle itfaiye araçları alana girememiştir.”

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