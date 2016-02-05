İdris Baluken: Cizre'de bir binada çıkan yangın söndürülmedi, 9 kişi yaşamını yitirdi

Sokağa çıkma yasağının devam ettiği Cizre'de çatışmalar dolayısıyla bir evde mahsur kalan 9 kişinin yanarak yaşamını yitirdiği, 25 kişinin ağır yanıklarla binada beklediği iddia edildi. HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken, konuya ilişkin sosyal medyada “Cizre'deki yangın söndürülmediği için 9 kişinin yaşamını yitirdiği,25 kişinin ise ağır yanıklarla halen binada beklediği bize iletildi” dedi.

14 Aralık'tan bu yana sokağa çıkma yasağının sürdüğü Cizre'den Özgür Gün TV yayınına katılan Halk Meclisi Eş Başkanı Mehmet Tunç, Cudi Mahallesi'nde aralarında yaralıların da bulunduğu 37 kişinin bir binanın birinci katında olduğunu duyurmuştu. Tunç, saldırılardan dolayı evin üst katında yangın çıktığını ve yangının da devam ettiğini aktarmıştı. Cizre Belediyesi itfaiye ekiplerinin ise yangına müdahalede bulunmasının engellendiği ifade edilmişti.

Bu sabah verilen bilgilere göre binadaki yangında 9 kişi yaşamını yitirdi. 25 kişinin ise ağır yanıklarla halen binada beklediği ileri sürüldü.

ANF'nin haberine göre yaşamını yitiren 9 kişiden 6'sının isimleri netleşti: Şervan Adıgüzel, Ercan Pişkin, Muhammet Özkül, Nizar Isırgan, Cengiz Sansak, Ramazan Çömlek.

Yaralılardan kimlik bilgilerine ulaşılanlar ise şöyle: Fidan Dadak, Fedek Çağdavul, Servet Çörek, Yasemin Çıkmaz, Serdar Özbek, Mehmet Atlan, H.A. (13 yaşında) E. Ç. (14 yaşında) ve Abdulkerim Oruç.

HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken, Twitter hesabından konuya dair şunları paylaştı: