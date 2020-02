Şırnak U13 futbol takımı, Barselona'da şampiyon oldu

Sekvan KÜDEN / ŞIRNAK (DHA) - İspanya\'nın Barselona kentinde her yıl düzenlenen ve yüzlerce futbol takımının katıldığı uluslararası Costa Brava Futbol Turnuvası\'nda Türkiye\'yi temsil eden Şırnak UYAFA futbol takımı, bugün normal süresi 0-0 sona eren maçta Danimarka takımını penaltılarda yenerek şampiyon oldu.

İspanya\'nın Barselona kentinde her yıl, 13-19 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Costa Brava Futbol Turnuvası, bugün oynanan final maçı ile sona erdi. 11 ülkeden 200 U13 düzeyinde futbol takımının katıldığı turnuvada Türkiye\'yi bu yıl temsil eden Şırnak UYAFA (Uluslararası Yetenek Avcıları Futbol Akademisi Projesi) takımı, final maçında Danimarka\'nın Dalum takımıyla karşılaştı. Normal süresi 0-0 sona eren maçta, penaltı atışları sonrası Şırnak UYAFA takımı şampiyonluğu kazandı.

Şırnak Valiliği\'nce yapılan yazılı açıklamada şampiyon olan futbol takımı yöneticileri ve futbolcular tebrik edilerek, \"Her yıl İspanya’nın Barselona kentinde düzenlenen, 11 ülkeden yaklaşık 200 takımın katıldığı Costa Brava Futbol Turnuvası\'nı bu yıl Şırnak UYAFA takımımız kazandı. U13 kategorisinde ülkemizi temsil eden Şırnak UYAFA takımımız, bugün Danimarka’nın Dalum takımıyla yaptığı final karşılaşmasını penaltı atışlarıyla kazanarak şampiyon oldu. Bize bu gururu yaşattıkları için başta Şırnak UYAFA takımı futbolcularımız olmak üzere bu başarıda emeği geçen herkesi tebrik ediyoruz\" denildi.

