Şırnak'taki polis operasyonunda HDP Cizre belediye başkan adayı dahil çok sayıda isim gözaltına alındı

Şırnak’ta yapılan ev baskınlarında aralarında DBP İl Eş Başkanı Ayşe Altay ile HDP Cizre belediye eş başkan adayı Berivan Kutlu’nun da bulunduğu çok sayıda kadın siyasetçi ev baskınlarında gözaltına alındı.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre, baskınlarda gözaltına alınan bazı kadınların isimleri şöyle: HDP Cizre Belediye eş başkan Adayı Berivan Kutlu, HDP Şırnak merkez belediye eş başkan aday adayları Şirin Kılınç ve Leyla Kılınç, DBP İl eş başkanı Ayşe Altay, DBP Şırnak merkez İlçe eş başkanı Nuriye Bilir, DBP’li İl Genel Meclisi Üyesi Kumri Yürük, DİSK Genel-İş Sendikası Şırnak Şube Eş Başkanı Zeynep İdin, Taybet Bilgi, Saadet İdin, Emine Erkuş, Zahide Kültür.

Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen kadınların Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldükleri belirtildi.