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Şırnak'ta zırhlı aracın çarptığı 7 yaşındaki Mihraç Miroğlu, yaşamını yitirdi

03 Eylül 2021 23:30

Şırnak'ın İdil ilçesinde zırhlı aracın çarptığı Mihraç Miroğlu (7) adlı çocuk hayatını kaybetti. Miroğlu'na zırhlı aracın bisiklet üzerindeyken çarptığı belirtildi. 

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İdil İlçe Örgütü üyeleri ve çok sayıda kişi hastaneye geçti.

HDP: Kaza değil katliam 

Halkların Demokratik Partisi (HDP) konuya ilişkin tepki gösterdi: 

HDP’nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Bugün İdil’de zırhlı aracın çarptığı 7 yaşındaki #MihraçMiroğlu isimli çocuk katledildi. Kürt illerinde güvenlik güçlerinin, onların kullandıkları araçların karıştığı ölümler kaza değil katliamdır. Bu kaçıncı kaçıncı çocuk, kadın, yaşlı katliamı? Artık yeter, Êdî bes e!” ifadeleri kullanıldı. (Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı) 

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