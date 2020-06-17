Şırnak Valiliği: Bölücü terör örgütünün yerleştirdiği değerlendirilen patlayıcıyla dört işçi şehit oldu

Şırnak'ın Silopi ilçesinde işçileri taşıyan pikabın geçişi sırasında meydana gelen patlamada 4 işçi hayatını kaybetti. Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada "Araç, Bölücü Terör Örgütü tarafından yola yerleştirildiği değerlendirilen El Yapımı Patlayıcının(EYP) patlaması nedeniyle infilak etmiştir" denildi.

Silopi'ye bağlı Görümlü Beldesinden Cudi Dağı'na doğru devam eden yol yapım çalışmasında Kurtik Tepe mevkisinde saat 18.35 sularında, yüklenici firmaya ait iş makinalarına yakıt taşıyan sivil pikapta seyir halindeyken patlama oldu. Olayda, araçta bulunan 4 kişi yaşamını yitirdi.

Şırnak Valiliği: Terör örgütünün yerleştirdiği EYP'nin patlaması nedeniyle...

Valilikten konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Şırnak İlimiz Silopi İlçesine bağlı Görümlü Beldesinden Cudi Dağı’na doğru devam etmekte olan yol yapım çalışmasında, Kurtik Tepe mevkiinde 17 Haziran 2020 tarihinde saat 18.35 sıralarında, yüklenici firmaya ait iş makinalarına yakıt taşıyan ve içinde (4) işçinin bulunduğu pikap tipi araç, intikal halindeyken Bölücü Terör Örgütü tarafından yola yerleştirildiği değerlendirilen El Yapımı Patlayıcının(EYP) patlaması nedeniyle infilak etmiş, araçta bulunan Şırnak İlimiz Güçlükonak İlçesi nüfusuna kayıtlı Emin ERUĞUL, Nesim BEŞTAŞ, Osman TUNCAY ve Hacı ATİLLA isimli vatandaşlarımız Şehit olmuştur. Olayla ilgili tahkikat devam etmektedir."