Şırnak'ta düğün yemeğini beğenmeyen düğün sahipleri yemek firmasını bastı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde düğün sahipleri, düğünde verilen yemeğin iyi olmadığını öne sürerek yemek firmasının sahibi ile iki çalışanını darbetti.

Alınan bilgiye göre, ilçede düğün sahibi bir ailenin üyeleri, düğün bittikten sonra yemekleri hazırlayan firmaya gitti.

Düğünde dağıtılan yemeği beğenmediklerini belirten grup ile firmanın sahibi Cemal I. ve 2 çalışanı arasındaki tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada Cemal I. ile 2 çalışanı darbedildi. Kavganın ardından her iki taraf da polise giderek birbirlerinden şikayetçi oldu.

Bu arada aile üyelerinin yemek firmasını basarak Cemal I. ve çalışanlarına saldırdığı anlar, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.