Şırnak'ta aşiretler anlaştı; başlık parasını kaldırıldı

Şırnak’ta 10 bin nüfusa sahip Batuyan aşireti ile beldenin ileri gelenleri, yeni evlenecek çiftlerin zorlanmaması için başlık parasını kaldırdı, altın alımlarına limit koydu.

10 bin nüfusa sahip Batuyan aşireti ile beldenin ileri gelen aileleri, yıllardır alınan başlık parasını kaldırdı. Aşiret ve ailelerin aldığı kararla ilgili konuşan Nasırhan Mahalle muhtarı Nezir Bertan kararı belediye başkanı, muhtarlar, imam ve ileri gelenler ile birlikte aldıklarını söyledi. Bertan, "Eskiden bir nişan için en az 15 hayvan kesilirdi, yaklaşık 20 bin liraya tekabül ediyordu. Düğün yaptığımızda bu hayvan sayısı 30’a çıkıyordu. Bu masraf 50 bin civarındaydı. Nişanı kaldırdık, o masraf düğün sahibine kaldı. Altın fiyatları çok yüksek olduğundan dolayı çoğu gencimiz evlenemiyor. Alınan altın fiyatları 160-170 bine kadar çıkıyordu. Geçenlerde bir gencimiz yaşamına son verdi. Çok üzüldük ve bu kararı aldık. Fakirler için, durumu olmayan için bu kararı almış bulunmaktayız" dedi.

Kuyumcular da karardan memnun

Beldede kuyumculuk yapan İsa Atabey isimli esnaf ise ailelerin aldığı kararın çok yerinde olduğunu söyledi. Atabey düğünler için eskiden 100 bin lira harcandığını belirterek, "Kararla şu an aileler 30 bin civarında kârdalar, baharın gelmesiyle düğün sezonu açılınca olacağına inanıyoruz" diye konuştu.

Ahmet Saltan isimli başka bir yurttaş da ailelerin aldığı karara çok olumlu olumlu olduğunu söyleyerek, "Bütün gençler için çok güzel bir haber oldu. Dilerim bu karar sayesinde evlenmek isteyen bütün gençler evlenirler" şeklinde konuştu.