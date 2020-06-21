Şırnak'ta 4 işçinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin 2 kişi tutuklandı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Cudi Dağı'na doğru devam eden yol yapım çalışmasına akaryakıt taşıyan araca yönelik el yapımı patlayıcı (EYP) ile düzenlenen ve 4 işçinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Silopi ilçesi Cudi Dağı Kurtik Tepe mevkisinde, PKK mensuplarınca önceden yola yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 4 sivilin yaşamı yitirdiği saldırıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 2 şüphelinin gözaltına alındığı" bildirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye gönderilen şüpheliler, çıkarıldıkları Silopi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.



Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada, saldırıyla ilgili soruşturmanın geniş çaplı sürdürüldüğü belirtildi.

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