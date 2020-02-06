Şırnak'ta 30'dan fazla öğrencisine cinsel istismarda bulunan öğretmen İstanbul'a atandı iddiası

Şırnak’ta, 30’u aşkın öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu ve cinsel içerikli mesajlar attığı iddiasıyla açığa alınan Cizre Merkez Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı B.E’nin İstanbul’da bir okula atandığı öne sürüldü. Şırnak Eğitim Sen Şubesi Başkanı Muzaffer Yıldırım, “Atandığı okulun adına ulaşmaya çalışıyoruz. Israrla gizliyorlar” dedi.

Cumhuriyet'ten Zehra Özdilek'in haberine göre Şırnak Eğitim Sen Şubesi Başkanı Muzaffer Yıldırım, “Bu istismar olayında tekrar anlaşılıyor ki tacizci ve tecavüzcüler hâlâ korunmaktadır. 40 öğrenciye cinsel istismarda bulunan şahsa kademe durdurma cezası veriliyor. Sonra ödüllendirilerek İstanbul’a ataması yapılıyor. MEB diyor ki ‘taciz ve tecavüzün kanundaki yeri kademe durdurma’ ve bunu onaylıyor” dedi.

B.E. hakkında Cizre Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma ise sürüyor. Ancak dosyaya getirilen “gizlilik” kararı nedeniyle soruşturmanın hangi aşamada olduğu bilinmiyor.