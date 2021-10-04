Şırnak’ta 22 bölgede maden arama iznine CHP’den tepki: ‘ÇED Olumlu’ raporu neden aranmıyor?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Şırnak ve ilçelerindeki 22 ayrı bölgede maden araması için “ÇED Gerekli Değildir” izni verdi. Bakanlığın kararına tepki gösteren ve konuyu TBMM'ye taşıyan CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, “ÇED olumlu” raporu aranmamasının sebebini sordu.

CHP Şırnak Merkez İlçe Başkanı Osman Yeren ise “AKP, Şırnak bölgesinde doğa talanı yapıyor. Halkın süreçten haberi yok. Büyük şirketler burada saha kapatmaları yapmışlar. Ama CHP olarak biz bu talana izin vermeyeceğiz” dedi.

Cumhuriyet'ten İlayda Kaya'nın haberine göre, Sümer, Bakan Murat Kurum’a “Bahsi geçen bölgede maden arama faaliyetleri gösterecek şirketlerle kamu ortaklığı var mıdır?”, “Bakanlığın açıkladığı projelerin bazılarının ‘petrol arama’ bazılarının ise ‘hidroelektrik santrali’ olduğunu belirtmesine rağmen ‘ÇED Olumlu’ raporunun aranmayacak olmasının sebepleri nelerdir?” ve “ÇED Raporu aranmıyorsa, çevreye olan etki analizi hangi yöntemle yapılmaktadır?” sorularını yöneltti