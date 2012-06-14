Şırnak Silopi'de 5,5 büğüklüğünde deprem!

Şırnak'ta iki dakika arayla 5.5 ve 4.0 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, saat 08.50'de İkizce'de 4.0 ve saat 08.52'de Silopi ilçesine bağlı Pınarönü köyünde 5.5 büyüklüğünde iki deprem kaydedildi. Sarsıntıların derinlikleri sırasıyla 7.2 ve 5.4 kilometre olarak belirlendi.

Vali Vahdettin Özkan: Can kaybı yok

Şırnak Valisi Vahdettin Özkan, meydana gelen depremlerde can kaybının olmadığını söyledi.

Vali Özkan AA muhabirine yaptığı açıklamada, saat 08.50'de saat merkezi üssü İkizce'de 4.0 şiddetinde ve saat 08.52'de ise merkez üssü Silopi ilçesine bağlı Pınarönü Köyü'nde 5.5 şiddetinde iki ayrı deprem meydana geldiğini belirterek, "Depremlerde can kaybı yok. Şırnak merkezde Bahçelievler Mahallesindeki Külliye Camisinde hasar var" dedi.