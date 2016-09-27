Şırnak şehitleri memleketlerine uğurlandı

Şırnak'ta şehit düşen 6 asker için tören düzenlendi. Şehitlerin cenazeleri memleketlerine uğurlandı.

Şırnak'ta PKK'lıların Şırnak-Van karayolundaki kontrol noktasına roketle ve uzun namlulu silahlarla düzenlediği saldırıda 6 güvenlik görevlisi şehit olmuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu saldırının ardından Şırnak'a gitmişti. Soylu ve Jandarma Genel Komutanı Yaşar Güler Şırnak'ta düzenlenen törene katıldı.

Şehitlerin cenazeleri daha sonra memleketlerine uğurlandı.

Şehitlerin babaocaklarında yas var

Şırnak'ta PKK’lılar tarafından yol kontrolünü sağlayan askeri time roketatar ve uzun namlulu silahlarla yapılan saldırı ve ardından yaşanan çatışmada şehit düşen 6 askerin askerin ailelerine şehadet haberi verildi. Şehit haberini alan askerlerin baba evlerinde yas var.

Şehit haberini alan aile yıkıldı

Jandarma astsubay 22 yaşındaki Yunus Çiçek'in acı haberi Afyonkarahisar'daki baba ocağına ulaştı. Şehit astsubay Yunus Çiçek'in anne ve babasına acı haber, yetkililer tarafından sağlık ekipleri eşliğinde verildi. Havva ve Yılmaz Çiçek çifti, oğullarının şehit olduğu haberini alınca gözyaşlarına boğuldu. Bekar olduğu belirtilen şehit astsubay Çiçek'in 2 kardeşi olduğu kaydedildi.

En büyük hayali otomobil almaktı

Uzman Çavuş Süleyman Güneri'nin Mutaflar Mahallesi'ndeki baba ocağına haberi, askeri yetkililer ve Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer verdi. Çiftçilik yapan baba Ramazan Güneri ve anne Saliha Güneri şehit haberiyle yıkıldı. İki yıllık uzman çavuş olan 23 yaşındaki Süleyman Güneri'nin şehit haberi üzerine yakınları, komşuları ve sevenleri babaevine akın etti. Şehit uzman çavuş Süleyman Güneri'nin Batman'da vatani görevini yapan kardeşi Tayfun Güneri'nin terhisine 35 gün kaldığı bildirildi. Şehit uzman çavuş Güneri'nin en büyük hayalinin otomobil almak olduğu öğrenildi.

10 gün once nişanlandı

Jandarma uzman çavuş 23 yaşındaki Mehmet Alda'nın şehit haberini inşaat işçisi baba Ömer Alda, çalışmak için gittiği Rize'de aldı. Mehmet Alda'nın acı haberi, Melikgazi ilçesi Osmanlı Mahallesi Altınlı Sokak'ta yaşayan ailesine ulaştı. Oğullarının şehit olduğu haberi, yetkililer tarafından sağlık ekipleri eşliğinde anne Kiraz Alda'ya verildi. İnşaat işçisi baba Ömer Alda ise acı haberi çalışmak için gittiği Rize'de aldı. 10 ün önce akrabası Aslı Alda ile nişanlanan Mehmet Alda'nın sosyal paylaşım sitesinden son paylaşımda, "Cennet koktu yine her yer. Çünkü şehit düştü asker. Şehidimiz var" paylaşımı yaptığı görüldü.

2 ay önce düğün yapmıştı

Şehit uzman çavuş 26 yaşındaki Tolga Özdinç'in Çukurova ilçesi Kurttepe Mahallesi'ndeki baba evine gelen askeri heyet, haberi ailesine verdi. Oğullarının şehit olduğunu öğrenen baba Hakkı Özdinç ve anne Havva Özdinç ile şehidin 2 aylık eşi Funda Özdinç, gözyaşlarına boğulup sinir krizi geçirdi. Şehit uzman çavuş Özdinç'in anne ve babası ile eşine hazır bekletilen sağlık görevlileri müdahale etti. Yaklaşık bir yıldır Şırnak'ta görev yapan Tolga Özdinç'in, son olarak kendi düğününde memleketine geldiği belirtildi. Şehit uzman çavuş Özdinç'in, bir kardeşinin de Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde polis olarak görev yaptığı bildirildi.

Bir süre önce babasını kaybetmiş

24 yaşındaki Uzman Çavuş Hüseyin Tosun'un şehit olduğu haberi, Ümraniye'deki annesine verildi. Şehit haberini alan anne sinir krizi geçirdi. Bekar olan şehit uzman çavuş Hüseyin Tosun'un bir süre önce de babasını kaybettiği öğrenildi.

Yakın arkadaşı da 3 ay önce şehit olmuş

Uzman Çavuş Burak Perçin'in şehit haberi, İstanbul Tuzla'da yaşayan ailesine verildi. Şehit Perçin'in yakın arkadaşı Uzman Çavuş Ömer Harun Demir'in de 3 ay önce Şırnak Elmalı Tepe Üs Bölgesi'nde çıkan çatışmada şehit olduğu öğrenildi.