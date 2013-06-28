Şırnak Cizre'de 5 çocuk serbest bırakıldı

Cizre'de PKK'nın gençlik yapılanması Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi'nin (YDG-H) kurduğu asayiş birimine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden, yaşları 18'den küçük olan 5'i serbest bırakıldı
Ramazan İmrağ'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, Cizre'de geçen pazar akşamı PKK 'nın gençlik yapılanması, YDG-H asayiş birimi adı altında araçları durup arama yapmıştı. Olayın ardından geniş çaplı soruşturma yapan polis, önceki gece Nur Mahallesi'ne operasyon düzenledi. Mahallede güvenlik güçlerine düzenlenen ses bombalı, havai fişek, molotof ve taşlı saldırıda komiser yardımcısı H.B., yaralanmıştı.
Operasyonda gözaltına alınan 5'i çocuk 7 kişi Cizre Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürek ifadeleri alındı. İfadeleri alınan 5 çocuk sevk edildiği savcılıktaki soruşturmalarının ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme 5 çocuğu serbest bıraktı. Emniyet Müdürlüğü'nde 2 kişinin sorgusunun devam ettiği belirtildi.