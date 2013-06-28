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Cizre'de YDG-H operasyonu: 5'i çocuk 7 kişi gözaltında

Cizre'de kimlik kontrolu yaparkenki görüntüleri kamuoyuna yansıyan YDG-H üyerlerine yönelik düzenlenen operasyonda 5'i çocuk 7 kişi gözaltına alındı

28 Haziran 2013 11:00

Şırnak’ın Cizre ilçesinde PKK’nın gençlik yapılanması Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi’nin (YDG-H) kurduğu asayiş birimine düzenlenen operasyon sırasında ve öncesinde ortalık savaş alanına döndü. Göstericilerin attığı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir komiser yardımcısı yaralandı. Gece saat 21.00'de göstericiler ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Polis göstericilere tazyikli su ve gaz bombalarıyla müdahale etti.

Doğan Haber Ajansından Ramazan İmrağ'ın haberine göre, polis bu çatışmadan sonra, 02.00 sıralarında, Nur mahallesinde operasyona başladı. Göstericilerin attığı patlayıcının infilak etmesi sonucu komiser yardımcısı H.B. yaralandı. Yaralı polis Cizre Devlet Hastanesi’ndeki müdahalenin ardından askeri helikopterle götürüldüğü Diyarbakır’daki Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedaviye alındı. Operasyon Valilik tarafından şöyle açıklandı:

“27.06.2013 Perşembe 02.30 sıralarında PKK/KCK terör örgütünün Cizre ilçemizdeki gençlik yapılanmasına yönelik yapılan operasyonel çalışma esnasında ara sokaklardan yapılan bombalı saldırı sonucunda bir güvenlik görevlimiz hafif yaralanmış ve tedavi altına alınmıştır.”

 

5'i çocuk 7 kişi gözaltında

 

Cizre’de saldırıda bulunduğu iddiasıyla 5’i çocuk 7 kişi gözaltına aldı. Cizre’nin Nuh Mahallesi’nde pazar akşamı Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi’nin (YDG-H) oluşturduğu ‘Öz Savunma Gücü’ üyesi olduklarını söyleyen, yüzleri poşuyla kapalı yaklaşık 100 kişinin, kimlik kontrolü yapması yetkilileri harekete geçirmişti.

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