Şırnak CHP’den Habur uyarısı: Girişlerde kontrol yok!

CHP Şırnak Merkez İlçe Başkanı Osman Yeren, Habur Sınır Kapısı’ndan ülkeye sürekli girişlerin olduğunu ve hiçbir tedbir alınmadığını söyledi. Yeren, “Sınır kapısında uzun bir kuyruk oluşmuş durumda. Giren çıkan araçların sayısı belli değil. Herhangi bir dezenfekte çalışması yok. Habur, kendi haline bırakılmış bir vaziyette. Gelen herkes açık ortamda. Virüse karşı ise maske, eldiven dağıtılmadı. İnsan sağlığına ilişkin hiçbir çalışma yok. Girenler hasta mı değil mi bilmiyoruz. Kontrol edilmiyor ve bölge halkı çok tedirgin” dedi.

"Sokağa çıkmayın desek de insanlar karınlarını doyurmak için çıkıyorlar"

Cumhuriyet'ten İlayda Kaya'nın haberine göre sınır kapısında bekleyen şoförler ile bir araya geldiğini anlatan Osman Yeren, “Şoförler parası olanın transit geçtiğini, parası olmayanın ise sınırda bekletildiğini söylüyor. İnsanlar burada kaderine terk edilmiş. 2 haftadır beklediğini anlatan şoförler var. Acil tedbir alınmalı” diye konuştu. Şırnak’taki önlemlerin ve imkânların yetersiz olduğunu söyleyen Yeren, “Biz Şırnak’taki CHP’liler olarak; İstanbul, İzmir, Ankara’daki belediyelerimize yardım çağrısında bulunuyoruz. Şırnak’a yardım etsinler. Dezenfekte ilaçları, peçete, maske, eldiven ve sabun yardımı istiyoruz. Burada insanlar günlük yevmiye karşılığı çalışıyor. Ne kadar sokağa çıkmayın desek de insanlar karınlarını doyurmak için çıkıyorlar. En azından burada salgın tehlikesi geçene kadar durumu iyi olmayan insanlara günlük yemek ya da yetecek kadar erzak verilebilir. Çünkü evde çocukları yemek beklerken ‘çıkma’ diyemiyoruz. Devletimizin yardım etmesi gerekiyor” dedi.