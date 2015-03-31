Şırnak Cezaevi'nde bine yakın hasta mahkûm ölüme terk ediliyor

İHD, cezaevinde 23’ü ağır, hasta mahkûmlara ilaçlarının bir ay gecikmeli verildiği, mesai saatleri dışında doktorun müdahale etmediği, hastaların’ölüme terk edildiğini rapor etti.

Şırnak T Tipi Kapalı Cezaevi’nde hak ihlallerinin artarak devam etmesi şikayetleri üzerine İnsan Hakları Derneği (İHD) heyeti cezaevinde inceleme yaptı. 170 siyasi tutuklunun bulunduğu cezaevinde 23’ü ağır olan hasta mahkûmlara ilaçlarının bir ay geciktirilerek verildiği, mesai saatleri dışında ise doktorun müdahale etmediği belirtildi. Bine yakın tutuklu ve hükümlünün bulunduğu cezaevinde hastaların’ölüme terk edildiği’ rapor edildi.

İlaç sorunu var

Güler Yılmaz'ın Taraf'ta yayımlanan haberine göre, hazırlanan rapor Adalet Bakanlığı, TBMM ve STK’lara gönderildi. İHD Şırnak şubesi başkanı Emirhan Uysal başkanlığındaki heyet, mahkumlar ve cezaevi yetkileri ile yaptıkları görüşmeler sonucu hazırladıkları raporda doktor ve ilaç sorununa vurgu yaptı. İHD’nin tespitleri rapora şöyle yansıdı: 170’i siyasi 788’i adli olmak üzere toplam 958 mahpus bulunan cezaevinde toplam 170 siyasi tutuklu var. Hasta mahpuslardan 23’ünün durumu ağır.

Hastaneye sevk

Ağır hasta tutsakların rapor işlemlerinin tamamlanmadığı ve geciktirildiği, askeri güvenlik gerekçesi ile hastaneye sevklerin çok geciktirildiği ve hastaların hastaneye sevk edilmediği, ilaçların ödenek yokluğu nedeniyle geciktirildiği, doktorun yazdığı ilaçların hastaya ancak 1 ay sonra ulaştırıldığı, mesai saatleri dışında doktor olmadığından acil hastalıklara müdahale edilmediği,112 acil servislerine yapılan çağrılarda doktorun gelmediği ve sadece teknik elemanların gönderildiği tespit edilmiştir.

Ödenek yokluğu nedeniyle ilaç sorunu

Heyet özellikle ağır hastalara ilişkin alınması gereken önlemleri ise raporda şöyle sıraladı: Cezaevi idaresi ve Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da ağır hasta olduğu tespit edilen bu mahpuslara ilişkin doktor raporlarının bir an önce temin edilerek cezaevinde kalması sakıncalı olan mahpusların derhal tahliye edilmelerinin sağlanması gerekmektedir. Hasta mahkumlara muayeneden 1-2 ay sonra ilaç verilmesi kabul edilebilecek bir durum değildir. Bu konu da Adalet Bakanlığ’ının sözleşmeli eczaneler ile görüşerek ödenek yokluğu gerekçe gösterilerek hiçbir şekilde ilaç verilmemesi uygulamasından vazgeçmelerini sağlamalıdır. Devlet hastanesinde mesai dışı sadece tutuklu ve mahpuslara bakmak için hekim heyeti oluşturulması sağlık sorunlarının çözümü noktasında etkili bir yol olacaktır. Cezaevine gönderilen 112 acil servisinde doktor bulundurulması sağlanmalıdır.”