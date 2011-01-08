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Yaşam

ŞIRNAK BELEDİYESİ'NE TÜRKÇE VE KÜRTÇE TABELALAR ASILDI ŞIRNAK (A.A)

08 Ocak 2011 16:10

-ŞIRNAK BELEDİYESİ'NE TÜRKÇE VE KÜRTÇE TABELALAR ASILDI ŞIRNAK (A.A) - 08.01.2011 - Şırnak Belediyesi'ne de Türkçe ve Kürtçe tabelalar asıldı. Şırnak Belediye Başkanı Ramazan Uysal ve BDP'li belediye meclis üyelerinin katılımıyla belediyede düzenlenen törende, Türkçe olan bütün levhalar Türkçe ve Kürtçe olarak değiştirildi.  Uysal, gazetecilere yaptığı açıklamada, tabelaları değiştirdiklerini belirterek, ''Belediye olarak dün pazarlarda bu gün de belediyede Kürtçe ve Türkçe tabelalarımızı astık. Herkese hayırlı olsun'' dedi.  Daha sonra belediyenin girişinde Uysal ve beraberindekiler Türkçe ve Kürtçe ''Şırnak Belediyesi'' yazan tabela ile gazetecilere görüntü verdi.  Tabelanın, daha sonra asılacağı bildirildi.

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