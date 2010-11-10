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Yaşam

ŞIRNAK BELEDİYESİ'NDEN 10 KASIM PANKARTI ŞIRNAK (A.A)

10 Kasım 2010 11:50

-ŞIRNAK BELEDİYESİ'NDEN 10 KASIM PANKARTI ŞIRNAK (A.A) - 09.11.2010 - Şırnak Belediyesi, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 72. yıldönümünde, Ata'nın sözlerinin yer aldığı pankartlar astı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 72. yılı dolayısıyla Şırnak'ta ilk etkinlik Cumhuriyet Meydanında Atatürk Anıtına çelenklerin sunulmasıyla başladı. Buradaki törene, Şırnak Valisi Vahdettin Özkan, 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Mustafa Bakıcı ve Belediye Başkan Vekili Zeynep İnan ile öteki yetkililer katıldı. BDP'li Belediye Başkanı Ramazan Uysal'ın hac görevini yapmak için Suudi Arabistan'da bulunduğu belirtildi. Anma töreni, Şırnak Kültür Merkezinde yapılacak etkinlikle devam edecek. Öte yandan, çelenk sunumunun yapıldığı Cumhuriyet Meydanına Şırnak Belediyesi'nin ''Atam izindeyiz'', ''Büyük ölülere matem gerekmez, fikirlerine bağlılık gerekir'', ''Akıl ve ilmin rehberliğini kabul edenler manevi mirasçılarım olurlar'' ve ''Ben gerektiği zaman en büyük hediyem olmak üzere Türk milletine canımı vereceğim'' yazılı 4 ayrı pankart astığı görüldü.

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