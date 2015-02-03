Şırnak Belediyesi Eş Başkanı Serhat Kadırhan gözaltına alındı

Abdullah Öcalan’ın özgürlüğü için başlatılan imza kampanyasına yönelik polisin gözaltı operasyonları devam ederken, Siirt, Gaziantep ve Şırnak'ta 16 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Şırnak Belediyesi Eş Başkanı Serhat Kadırhan da bulunuyor.

Antep’in Nizip ilçesinde Abdullah Öcalan’ın özgürlüğü için başlatılan imza kampanyası çerçevesinde, imza toplayan Antep DBP İl Eş Başkanı Cahide Mutlu, HDP il yöneticisi Mahmut Çelikay, HDP Nizip ilçe Eş Başkanı Erkan Şahin ve Gaziantep merkez ilçe Şehit Kamil’in DBP’li yöneticisi Ali Aka öğlen saatlerinde gözaltına alındı.



DİHA'nın haberine göre, Nizip Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen 4 yöneticinin gözaltına alınması için, “Siirt Mahkemelerinin imza toplama kampanyasına ilişkin aldığı yasaklama kararı gerekçesi ile gözaltına alındıkları” karar gerekçe gösterildi.

Yaklaşık 4 saat gözaltında tutulan yöneticiler Nizip Devlet Hastanesi’ne çıkarıldıktan sonra serbest bırakıldı.

Geçtiğimiz günlerde de Urfa’nın Birecik ilçesinde aynı neden DBP ve HDP’li yöneticiler saatlerce ilçe emniyet müdürlüğünde tutulduktan sonra serbest bırakılmıştı.

Öte yandan Siirt'te Siirt’in Yeni Mahallesinde akşam saatlerinde Öcalan’a Özgürlük kampanyası çerçevesinde imza toplayan 4 yurttaş gözaltına alındı. Siirt Belediyesi Meclis Üyesi Şemsettin Aykaç, DBP Siirt Merkez İlçe Eş Başkanı Benda Erdemci, HDP Siirt İl Örgütü Yöneticileri Emin Açıkça, Zeki Çalapkulu Siirt Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polisler tarafından gözaltına alındı. Sağlık kontrolü yapılmak üzere Siirt Devlet Hastanesi’ne götürülen 4 yurttaş buradan Siirt Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Şırnak'ın Cudi Mahallesinde de PKK lideri Abdullah Öcalan’ın özgürlüğü için başlatılan imza kampanyası çerçevesinde, imza toplayan Şırnak Belediyesi Eş Başkanı Serhat Kadırhan ve HDP ve DBP il Yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alınarak Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Toplanılan imzalar hakkında toplatılma kararı olduğu öne sürülerek 8 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.