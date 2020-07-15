Şırnak Barosu: Çocuğun cinsel istismarı ve silahla tehdit suçu olayının faili tutuklandı

Şırnak'ta, 13 yaşındaki bir kız çocuğunu cinsel istismara maruz bırakan ve çocuğun çığlıklarını duyan vatandaşlar tarafından yakalan uzman çavuş tutuklandı.

Şırnak kent merkezinde bulunan bir sitede dün akşam bir uzman çavuş 13 yaşında bir kız çocuğuna yönelik cinsel istismar teşebbüsünde bulunuldu. Küçük çocuğun çığlıklarını duyan vatandaşlar olaya müdahale ederek şüpheliyi yakaladı. Yaşanan olay sonrasında şüphelinin yakalanma anına dair görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Şırnak Barosu, Şırnak'ta 13 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla görevden uzaklaştırılan ve gözaltına alınan failin tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildiğini duyurdu.

Baro Başkanı Nuşirevan Elçi, dün gece A.A. adında görevli bir uzman çavuşun Şırnak'ta 13 yaşında bir kız çocuğunu taciz ettiğini, baro insan hakları merkezi üyesi avukatların, şahsın eyleminin cezasız kalmaması için olayı takip ettiklerini açıklamıştı.

Olayla ilgili Şırnak Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada ise "A.A. isimli kamu görevlisinin aşırı derecede alkollü olduğu, çevreyi rahatsız edecek şekilde uygunsuz tavır ve hareketler sergilediği tespit edilmiş ve adı geçen şahıs gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerekli adli tahkikat başlatılmış, ayrıca hakkında idari tahkikat başlatılan bahse konu şahıs, adli ve idari soruşturmaların selameti açısından görevinden uzaklaştırılmıştır" denilmişti.