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Sırma Su'dan "işçilerin molası kaldırıldı, su içmek yasaklandı" iddiasına açıklama

Yasaya göre dört saat veya daha kısa süreli çalışmalarda mola en az 15 dakika

21 Şubat 2018 18:17

Sırmagrup'a ait Sırma Su şirketinde çalışanlara verilen 15 dakikalık molaları iptal edildi. T24'e ulaşan şirket yetkilisi verilen 15 dakikalık molanın yasal sürenin dışında olduğunu, "İptal edilen mola bu süre için geçerli" dedi.  

Sırmagrup geçen yıl Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu arasında 252'nci sıraya yerleşmişti. 

İçme suyu ve maden suyu ürünleriyle kamuoyunda tanınan Sırmagrup şirketinde, çalışanlara 15 dakikalık molaların kaldırıldığı bilgisi e-posta yoluyla iletildi. 

Çalışanlara gönderilen iletide şöyle denildi: 

"Çalışanlarımızın bütün sözlü uyarılara rağmen mola uygulamasını suistimal etmeleri sebebiyle 15'er dakikalık ara dinlenme saatleri iptal edilmiştir. Ayrıca çalışma saatleri içerisinde sigara içme alanına ve kafeteryaya inilmesine izin verilmeyecektir."

T24'e açıklama

T24'e ulaşan şirket yetkilisi kaldırılan iznin yasal süre dışında kaldığını savunarak, "Şirket çalışanların performansını artırmak için yasaya ek olarak ekstra mola veriyordu. Kaldırılan mola bu moladır" dedi.

Sosyal medyadan tepki

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