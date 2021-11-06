Sirkten kaçan 8 deve ve bir lama, Madrid sokaklarında turladı

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İspanya'nın başkenti Madrid'de bir sirkten kaçan 8 deve ve bir lama, şehrin sokaklarında gezinirken bulundu.

Kaçan hayvanlar, yerel saat ile sabah 5 sularında sirkin yakınlarındaki Carabranchel bölgesinde bulundu. Quiros Sirki, develerin ve lamanın hayvan hakları aktivistleri tarafından yapılan bir sabotaj sonucu kaçtığını iddia etti.

İspanya polisi, resmi Twitter hesabından sokakta gezinen hayvanları fotoğraflarını paylaştı.

Polisin 8 deve ve bir lamanın güvenli bir şekilde geri götürülmesi için önlemler aldığı belirtildi.