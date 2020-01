Şirketlere “Süt odası lüks değil ihtiyaçtır” çağrısı

İstanbul, 29 Eylül (DHA) - Türkiye Kadın Girişimcileri Derneği (KAGİDER) ve Danone Türkiye, Türk şirketlerine, \"Süt odası lüks değil ihtiyaçtır\" çağrısı yaptı.

Türkiye Kadın Girişimcileri Derneği (KAGİDER) ve Danone Türkiye, Türk şirketlerinin sadece yüzde 9’unda bulunan Süt Odası konusunda farkındalık yaratmak üzere işbirliği yaptı. KAGİDER ve Danone Türkiye, her yıl 1-7 Ekim tarihleri arasında kutlanan Emzirme Haftası kapsamında bu kez şirketlere ‘Süt odası lüks değil ihtiyaçtır” çağrısında bulundu.

Danone Türkiye Entegrasyonu Genel Müdürü Gamze Çuhadaroğlu, \"süt odası\"nın her ofiste toplantı odası kadar gerekli olduğunu söyledi. Türkiye’de kadın istihdam oranının erkeklerin istihdam oranının yarısından az olduğunu belirten Çuhadaroğlu, \"TÜİK verilerine göre Türkiye’de kadın istihdam oranı yüzde 27.5 iken, erkeklerde bu oran yüzde 65 seviyesinde\" dedi ve ekledi:

\"Yani her 100 kadından yalnızca 27’si iş hayatına dahil oluyor. Bu da demek oluyor ki nüfusun yarısını oluşturan insan kaynağından yararlanamıyoruz.

\"Çalışan kadınlar ekonomiye yaptıkları katkı kadar, anne olduklarında küçük yaştan itibaren çocuklarına kadın-erkek eşitliği konusunda rol model olarak da toplumsal gelişimin hızlanmasını sağlıyorlar.

\"Ayrıca çocuklarına daha geniş eğitim ve sosyal imkanlar sunmakla beraber çalışan anneler çocuklarını iş hayatına katılmaya teşvik ediyor.

\"Bu nedenle, sürdürülebilir ekonomik ve toplumsal kalkınma için bu potansiyeli realize etmemiz son derece önemli.

\"Danone Türkiye olarak bu bakış açısıyla, kadın istihdamının artırılmasına büyük önem veriyoruz.

\"Kadınların istihdama katılması kadar işgücü içinde tutulması da önemli.

\"Çalışan Anneler Araştırmamız, çalışan kadınların yüzde 40’ının evlendikten ve çocuk sahibi olduktan sonra işi bıraktıklarını ve bu dönemde daha fazla desteğe ihtiyaç duyduklarını ortaya koymuştu.

\"Bu destekler arasında en önemlilerinden biri de çalışan annelere uygun çalışma koşullarının sağlanması.

\"Buradan yola çıkarak KAGİDER işbirliği ile hayata geçirdiğimiz \'süt odası lüks değil ihtiyaçtır\' projesi ile, ülkemizde yalnızca yüzde 9 oranında olan süt odalarının artırılması yönünde bir farkındalık oluşturmayı amaçladık.

\"Süt odasının her ofiste bir toplantı odası kadar temel bir ihtiyaç ve hak olduğunu düşünüyoruz.

\"Tüm şirketlere, bu kurumsal sorumluluğu yerine getirerek süt odası kurma çağrısında bulunuyoruz.\"

KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Sanem Oktar da, \"Erkek egemen toplumsal kültürün kadınların üzerine yüklediği ağır sorumluluklar kadınların ekonomik yaşama katılmalarını, ülkenin kalkınmasına omuz veren üretken bireyler olmalarını zorlaştırıyor\" dedi ve ekledi:

\"Çocuk bakımının neredeyse sadece kadınların sorumluluğu haline gelmesi bugün ciddi bir sorundur.

\"Bu bakımdan kamuya düşen görevlerin yanı sıra, tüm kurumlar ve şirketlere düşen görevler de bulunuyor.

\"Kadınların iş yaşamına geçişlerini kolaylaştırmak hepimizin sorumluluğudur.

\"Çalışan Anneler Araştırması yapılması gerekenler hakkında çok değerli veriler ortaya koyuyor.

\"Bunların gereğinin yapılması çok önemlidir. Süt odaları çok anlamlı ve fonksiyonel bir ilk adım olacaktır.

\"Kadının ekonomik yaşama katılması için mücadeleye bütün kurumların katılımını bekliyoruz.\" (Fotoğraflı)