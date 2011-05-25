Şirketler mutluluk departmanı kuruyor

T24 - Turkkariyer Yönetim Kurulu Başkanı İlham Süheyl Aygül’ün geliştirdiği CHO (Chief Happines Officer) Mutluluktan Sorumlu Başkan projesi sonrasında firmalar artık gazetelerde ve sanal ortamda CHO ilanları çıkmaya ve Mutluluk departmanları kurmaya başladı.

Sabah gazetesinin İş'te İnsan ekinde Elif Akın imzasıyla yayınlanan habere göre projeden ilham aldığını belirten De Fakto Firması İnsan Kaynakları Koordinatörü Oğuz Erdoğan Mutluluk Departmanı kurduklarını ve başına bir mutluluk Müdürü getirdiklerini ve çalışanların memnuniyetinden sorumlu ekipte beş kişi bulunduğunu ifade etti.







'Çalışanlar mutluysa SORUN YOK!'



Mutluluk Departmanı, Gülen Abla, 'Sıkıntıları Atma Günü' gibi iş dünyasının pek alışık olmadığı uygulamaları bulunan DeFacto'da tüm sistem çalışanları mutlu etmek üzerine kurgulanmış.

2011'i çalışan memnuniyetini artırma yılı ilan eden DeFacto'un bu minvaldeki ilk hamlesi "Mutluluk Departmanı" oluşturmak oldu. Mutluluk müdürü yönetiminde beş kişilik bir ekip oluşturan şirket yönetimi, bu departmanı çalışanların iş tatmini açısından mutlu olmalarını sağlamak, onları dinlemek, üst yönetimde onların gönüllü elçisi olmak ve motivasyonlarını yüksek tutmak için görevlendirmiş. Tüm DeFacto yöneticilerinin aslında mutluluk yöneticisi olarak konumlandırıldığını söyleyen DeFacto İnsan Kaynakları Direktörü Oğuz Erdoğan, "Her departmandan gönüllü katılımla kurduğumuz iç iletişim komitemizde 50 çalışanımız gönüllü mutluluk müdürlüğü yaparak departmanlarının sesini duyuruyor" diyor. Her yıl düzenli olarak çalışan memnuniyetini ölçmeye yönelik çalışmalar yaptıklarını belirten Erdoğan, bu konuyu sürekli gündemde tutmak için sabah işe geldiklerinde çalışanların mutluluğunu düşünecek bir birim kurmaya karar verdiklerini dile getiriyor. Erdoğan, uygulamaya geçmek için yönetim danışmanı Suheyl Aygül'ün bu konu üzerine hazırladığı yüksek lisans tezinden de ilham aldıklarını belirtiyor.



Çalışanların 'Gülen Abla'sı var

DeFacto'nun "Mutluluk Departmanı" dışındaki farklı uygulamalarından biri de "Gülen Abla" projesi. Şirket içinde çalışanların dert, şikayet ve önerilerini dinleyen bir rol model oluşturmuşlar. "Çalışanlar bizzat Gülen Abla ile e-posta, telefon veya yüz yüze konuşarak paylaşımda bulunabiliyor. Sonrasında da gelen tüm geri bildirimler değerlendirilerek departman yöneticileriyle geliştirici uygulamalar planlanıyor" diyor Oğuz Erdoğan. Şirkette bir de "Mutluluk Odası" ve "Sıkıntıları Atma Günü" uygulamaları var. Rahat koltuklar, TV, bilgisayar, kitap ve dergilerin bulunduğu mutluluk odası, çalışanların dinlenme aralarında rahat edebileceği şekilde tasarlanmış. Bu odada her çarşamba düzenlenen Sıkıntıları Atma Günü'nde çalışanlar, Gülen Abla ile tüm dertlerini bire bir konuşabiliyor.



DeFacto, MT adaylarına 6 ay boyunca hem maaş hem de eğitim veriyor

2007'den beri Yönetici Yetiştirme Programı'nı uygulayan DeFacto, birlikte çalışmak istediği yöneticileri bu program sayesinde seçiyor. Her program için yaklaşık 7-8 bin başvuru alan şirket, belirlediği 25-30 adayı altı ay eğitime tabi tutuyor. Mesai saatleri içinde gerçekleşen derslerde bir hafta teorik, iki hafta uygulamalı eğitimler veriliyor. Eğitim süresince çalışanlarına bin TL net maaş ödediklerini belirten Oğuz Erdoğan, bu kişileri altı ay sonunda da "Mağaza 2'inci Müdürü" olarak işe başlattıklarını söylüyor. Maaşları ise mağazanın büyüklüğüne göre 2 bin ila 2 bin 500 TL arasında değişiyor. Bir yıl çalıştıktan sonra da "Mağaza 1'inci Müdürü" olma şansı elde ediyorlar.



