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Bilim / Teknoloji

Şirketler, Facebook üzerinden özel mesaj gönderebilecek

Facebook Messenger'a eklenen 'Mesaj gönder' seçeneğiyle, işletmeler kullanıcılara özel mesajlaşma hizmeti üzerinden iletişim kurabilecek

06 Ağustos 2015 16:09

Sosyal medya devi Facebook, mesajlaşma uygulaması Facebook Messenger için yeni bir uygulamayı devreye sokuyor. Artık, şirketler Facebook kullanıcılarına özel mesajlar gönderebilecek. Uygulamaya eklenen 'Mesaj gönder' seçeneğiyle, işletmeler ürün reklamları hakkında yorum yapan Facebook kullanıcılarıyla özel mesajlaşma hizmeti üzerinden iletişim kurabilecek. Bu yeniliğin Facebook Messenger'ı ana Facebook sitesinden bağımsız hale getirme stratejisinin bir parçası olduğu belirtiliyor.

BBC Türkçe’de yer alan Facebook yönetimi, özellikle küçük ve orta boy işletmeler ile Hindistan, Brezilya ve Endonezya gibi gelişen ülkelerdeki şirketlerin yeni uygulamadan faydalanabileceğini düşünüyor. Tüketicilere doğrudan erişimi sağlayan yeni uygulamanın Facebook'un reklam gelirlerini de artırması bekleniyor.

 

Sık geri dönüş yapan şirkete ödül

 

Uygulamanın teşviki için Facebook bir de 'rozet' sistemini devreye sokacak. Müşterilerden gelen mesajlara sık sık özel mesajlarla yanıt veren işletmelerin Facebook sayfasında "Genellikle geri dönüş yapıyor" rozeti eklenecek. Ancak bu rozetin kazanılabilmesi için işletmenin gelen mesajların en az yüzde 90'ına beş dakika içerisinde yanıt vermesi gerekecek. İşletmelerden gelen özel mesajların bloklanması ise tüketicilere sunulan seçenekler arasında.

Facebook'tan yapılan yazılı açıklamada yeni uygulamanın özellikle Güneydoğu Asya'da çok değerli hale geleceği iddia edildi.

Facebook'ta 40 milyondan fazla aktif küçük ve orta boy işletme sayfası bulunuyor. Her ay bu şirketlerin sayfalarına 1 milyardan fazla ziyaretçi geliyor.

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