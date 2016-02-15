T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Şirkete borçlanan kilisenin borcu dua ile ödenecek

11.500 dolarlık borç, kilisenin şirket yetkilileri ve aileleri için dua edilmesi karşılığında ödenmiş sayılacak

15 Şubat 2016 17:33

Rusya'da bir kilisenin, şirkete olan borcunun ayin düzenlenerek ödemesine karar verildi. Nijni Novgorod kentindeki Rusya Ortodoks Kilisesi'nin piskoposluğu, bir şirket ile kazan dairesinin yapımı için anlaştı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Kilise 916 bin rublelik (yaklaşık 11.500 dolar) borcunun yarısını ödeyemeyince şirket mahkemeye başvurdu.Ancak şirket yetkililerinin dindar olması, kiliseyi kurtardı.İlk duruşmadan önce taraflar, kilisenin kalan borcunun 258 bin rublesini ödemesi, geri kalan kısım karşılığında ise şirket yetkilileri ve aileleri için dua etmesi konusunda anlaşmaya vardı.

Gazeta.ru sitesine bilgi veren kilisenin hukuk departmanı yetkilileri, fikrin davacılardan çıktığını söyledi.Bir kilise yetkilisi "Biz de şaşırdık" dedi.Şirketin, kilisenin borç karşılığında gerçekten dua okuyup okumadığını icra memurlarına denetletme hakkına sahip olduğu da belirtiliyor.

Ancak şirket yetkilileri "Bizler inançlı Ortodokslarız, kiliseye güveniyoruz" diyor, "Dua etmezlerse vicdanları bilir ama biz güveniyoruz, hatta dualarının etkisini hissetmeye başladık bile. Hem şirketin hem de çalışanlarının refah seviyesi yükseliyor."

ETİKETLER

ordodoks kilisesirus kilisesiayindua

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24