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Yaşam

Şirket e-postalarını hackleyip 350 bin dolar çaldılar

İstanbul'da, şirket e-postalarına sızarak ulaştıkları bilgilerle 350 bin ABD dolar çalan Nijerya uyruklu iki şüpheli tutuklandı

27 Şubat 2018 17:48

Yurtdışındaki bir şirketin e-postalarını hackleyip yazışmalardan edindikleri bilgilerle, İstanbul'da açtıkları banka hesaplarına şirket hesabıymış gibi farklı tarihlerde gönderilen 350 bin doları çeken Nijerya uyruklu iki sanık, "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.

Kullandıkları yöntemle alıcıyla satıcı arasına girerek ödemelerin kendi hesaplarına aktarılmasını sağlayan hackerler hakkında, ABD'de faaliyet gösteren bir şirketin şikayeti sonucu İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Bürosunca soruşturma başlatıldı.

Savcılık talimatıyla emniyet güçleri tarafından düzenlenen operasyonda John Obioma Okoli (32) ve Wasiu Oyetunde Oyeniyi (28) gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri alınan şüphelilerden Oyeniyi, ABD'li şirketi tanımadığını ve suça konu e-posta adresini bilmediğini savunarak, kendisine sorulan 6 farklı ismi tanımadığını ileri sürdü.

"Bilgisayar bilgim yok, sadece sosyal medya"

İfadesi alınan diğer şüpheli John Obioma Okoli de suçlamaları kabul etmeyerek, kimsenin banka hesabını kullanmadığını, Oyeniyi'nin kendisine iftira attığını iddia etti.

Kendisine herhangi bir para teslim edilmediğini de aktaran Okoli, bilgisayar bilgisinin olmadığı ve sadece sosyal medyayı kullanabildiği yanıtını verdi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Bürosunca ifadesi alınan şüpheliler tutuklanma istemiyle İstanbul Anadolu 1. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. 

İkisi de tutuklandı

Hakimlik, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren bankadaki hesap hareketleri, dekontlar, aleyhinde beyan olan John Obioma Okoli isimli kişiye ait iki farklı pasaportun tespiti ile somut deliller bulunmasını gözeterek, şüphelilerin, "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan tutuklanmasına hükmetti.

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