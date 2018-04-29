Şirket çalışanı bilgi sızdırdı, Hyundai ve Kia 240 bin aracı geri çağırdı

Güney Kore'de Hyundai şirketinin bir çalışanın ihbarını üzerine Hyundai ve Kia, yaklaşık 240,000 aracı geri çağırmak durumunda kaldı.

Çalışan, firmanın 12 farklı araba modelinde güvenlik endişelerini dile getirmesinin ardından, ülke tarihinde ilk defa ulaşım bakanlığı araba üreticilerinden ürettikleri araçları geri çağırmalarını istedi.

Hyundai ve Kia daha önce araçlarında herhangi bir güvenlik riski olmadığını belirterek araçlarını geri çağırmayacaklarını duyurmuşlardı.

Güvenlik açığından etkilenen modeller arasında Hyundai'nin en çok bilinen modellerinden olan i30, Elantra, Sonata ve lüks segment aracı olan Genesis de bulunuyor.

Hyundai'ye bağlı Kia'nın geri çağırılan modelleri ise Mohave ve küçük minibüsü Carnival.

Hyundai Motor'un açıklamasında "Güvenlik her zaman Hyundai-Kia'nın bir numaralı önceliği olmuştur ve müşterilerimizin güvenliği ile ilgili tüm kararlar dünyanın dört bir yanındaki yasal merciler ve sıkı iç denetim süreçlerimizle uyumlu olarak alınmaktadır" ifadeleri yer aldı.

Şirket, araçları geri çağırdığını kabul ederken güvenlik açığından kaynaklanan herhangi bir kaza ya da yaralanma olmadığını belirtti.

Şirket içi ihbar kültürünün oldukça zayıf olduğu ülkede, özellikle Hyundai gibi büyük aile holdinglerinde bu yaklaşım daha da nadir görülüyor.

Şirketi ihbar eden Hyundai çalışanı 55 yaşındaki Kim Gwang-ho, insanların hatalı olduğunu bildiği bir araçla seyahat etmelerine vicdanının izin vermediğini belirtti.

26 yıldır Hyundai'da çalışan Gwang-ho, son olarak kalite kontrol biriminde yönetici olarak çalışıyordu. Ancak kendisinin bilgi sızdırdığının anlaşılması sonucunda önce işten kovulmuş ardından da kendisine Hyundai tarafından dava açılmıştı.

Hyundai skandalın ortaya çıkmasının ardından Gwang-ho'ya şirket sırlarını sızdırdığı gerekçesiyle açılan dava geri çekilirken ve Gwng-ho tekrar işe alındı.

Şirkeet, Gwang-ho'nun işsiz kaldığı dönemde karşılaşdtığı zararı ödemeyi de kabul etti.