-SİRKEDEN ELEKTRONİK MALZEME ANKARA (A.A) - 08.08.2011 - Bilim adamları, elektriği ileten bir bakterinin gelecekte elektronik cihazların yapımında kullanılabileceğini bildirdi. Uluslararası bir araştırma ekibinin Nature Nanotechnology dergisinde yayımlanan makalesine göre, geobacter sulfurreducens bakterisi elektrik konusunda çok iyi bir iletken. Bu bakterilerin çok ince protein iplikçikleri oluşturduğunu, bunların da elektrik iletiminde çok başarılı olduğunu kaydeden araştırmacılar, bu mikrobiyal nanotellerin elektriği, metal-organik karışımı nanoyapılar kadar iyi aktardığını belirtti. Yapılan deneylerde, saç telinden on bin kat daha ince olan, birkaç mikrometre (milimetrenin binde biri) uzunluğunda, sadece 3-5 nanometre (milimetrenin milyonda bir) genişliğindeki protein iplikçiklerinden oluşan ağların santimetrelerce elektriği iletebildiği görüldü. "Sirkeden elektronik malzeme üretebiliriz, daha ucuzunu yapmak zor" diyen Massachusetts üniversitesi bilim adamlarından Mark Tuominen, ayrıca bakterilerin iletkenliğinin istenilen şekilde değiştirilebildiğini kaydetti. Tuominen, ısı değişikliği veya genetik manipulasyonla iletken bakterinin yalıtkan hale getirilebildiğini söyledi.