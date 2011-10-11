Sirkeci Garı’nda konser; Mıcrophne Mafıa ve Ayben

T24 - Goethe Enstitüsü, Türkiye ve Almanya’nın 30 Ekim 1961 tarihinde imzaladığı İşçi Alımı Anlaşması’nın 50. yılı nedeniyle TRT Türk, Türkiye Almanya Kültür Forumu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle konser düzenleyecek.





26 Ekim Çarşamba günü, saat 15:00’te Sirkeci Garı’nda Alman-Türk-İtalyan hiphop grubu Microphone Mafia ve Türk rapçi Ayben’in sahne alacak.

TRT Türk’ün düzenlediği “Gidenlerin Öyküsü / Die Geschichte der Fortgehenden” etkinliği çerçevesinde; içinde sanatçılar, edebiyatçılar, gazeteciler ve birinci nesil göçmenlerin bulunduğu bir tren 26 Ekim’de Sirkeci Garı’ndan Münih’e hareket edecek.

Trenin hareket etmesinin ardından, Türkiye’nin en başarılı rap sanatçılarından Ayben ve Alman-Türk-İtalyan hiphop grubu Microphone Mafia saat 15:00’te garda ortak bir konser verecekler. Avrupa’da gündemden düşmeyen ırkçılık, uyum, göç ve karşılıklı saygı gibi konuların işlendiği hiphop, bir müzik türü olarak, ikinci ve üçüncü nesil Türkiyeli gençler için kendilerini ifade edebilmelerini sağlayan önemli bir araç.

Alman, Türk ve İtalyanlardan oluşan hiphop grubu Microphone Mafia, 1989 yılında Köln’de kuruldu. Daha sonra kendi müzik şirketi ‘Al Dente Recordz’u kuran grup, 80’li yılların sonundan itibaren üyelerinin kültürel kökenlerini bir potada eriterek Almanya’daki hiphop dünyasına damgasını vurdu.

Kısa sürede “Avrupa hiphopu” adını verdikleri özgün tarzlarını yaratan grup; Almanca, İngilizce, Napoliten ve Türkçe (hatta kimi zaman Köln lehçesiyle) olmak üzere toplam dört dilde rap söylüyor ve anne babalarının göç hikayelerini, güzel ve zor günleri, göç edilen ülkedeki umutları, günlük dertlerle birleştirerek anlattı.

Aynı zamanda siyasi bir oluşum olan Kanak Attak’ın müzik bölümünü oluşturan Microphone Mafia, pek umursamadığı yeni trendler yerine, akla gelebilecek her türlü kültürden motifleri müziğine aktardı.

Ceza’nın kardeşi olan Türk hiphopçu Ayben ise, Türkiye’nin ilk ve en başarılı kadın rapçilerinden biri. Profesyonel müzik kariyerine 1998 yılında Ceza ve Fuchs tarafından kurulan Nefret’in “Meclis-i Ala” albümünde “Yüzyüze” isimli parçayı seslendirerek başlayan Ayben, Sertab Erener, Ceza, Nefret, Burhan Öcal, Aylin Aslım, Killa Hakan, Dj Funky C, RZA, Nil Karaibrahimgil, Fairuz Derin Bulut, Engin Gürkey gibi farklı müzik türlerini icra eden sanatçılarla çalıştı. Ayben; 10’dan fazla albümde yer almasının yanı sıra, gerçekleştirdiği birçok underground çalışma ile de büyük bir dinleyici kitlesine sahip.





