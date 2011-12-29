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Yaşam

Sirk ayıları yanarak öldü

Ankara’da sirk hayvanlarının tutulduğu belediyeye ait barınakta çıkan yangında dumandan...

29 Aralık 2011 02:00

T24 - Ankara’da sirk hayvanlarının tutulduğu belediyeye ait barınakta çıkan yangında dumandan zehirlenen 9 ayı öldü.

Gece saatlerinde Yenimahalle'deki ASKİ Spor Salonu'nda ''Büyük Ankara Sirki" hayvanlarının tutulduğu barınakta yangın çıktı. 



İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında, 9 ayı dumandan zehirlenerek öldü.

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı yetkilileri, olay yerinde incelemelerde bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi BELYA Genel Müdürü Avni Kavlak, yangının neden kaynaklandığını henüz bilmediklerini ve itfaiye raporunun çıkmasını beklediklerini söyledi.


'Biz yer verdik, sorumluluk sahiplerinde' 

Kavlak, ''Sirk hayvanları Ankara'ya ilk geldiğinde barınmaları için yer tahsis ettik. Bundan sonraki bakım, yeme-içme içmelerine ilişkin sorumluluk hayvanların sahiplerine aittir. Yangın elektrik kontağından mı, sigara izmaritinden mi neden çıkmış henüz bilmiyoruz. Ayıların kaldığı bölümdeki suntalar alev almış, içerdeki hayvanlar da dumandan etkilenmiş. Biz de çok üzüldük'' diye konuştu.

Kavlak, ''Büyük Ankara Sirki''nin hafta sonu yapılacak gösterilerinin devam edeceğini, bir sorun olmadığını sözlerine ekledi.


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