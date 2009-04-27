Şirinlerin şapkası Anadolu'dan çıktı

Eskişehir Turizm ve Tanıtma Derneği, 'Çizgi kahramanlar Şirinler'in şapkaları, Friglerindir. Dünyanın özgürlük simgesi olarak kabul ettiği Frig şapkası, Anadolu'nundur, Eskişehir'indir, bizimdir' dedi ve sordu: Niye sahip çıkmıyoruz?





Şirinler’in şapkası Eskişehirli çıktı. Eskişehir Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı Mustafa Tekeli, çizgi roman kahramanları Şirinler’in başındaki şapkaların Frig şapkası olduğunu söyleyerek, “Bu şapka Anadolu’nundur, Eskişehir’indir, bizimdir” dedi. Tekeli bunun, heykelleriyle ünlü Eskişehir’de bugüne dek gündeme getirilmemesini üzücü bulduğunu söyledi.



Bir grup dernek üyesiyle birlikte dün basın açıklaması yapan Mustafa Tekeli, Frig kültürünün dünyayı en çok etkileyen Anadolu kaynaklı kültür olduğunu belirtti. Frig şapkasının da dünyada özgürlük şapkası olarak tanındığını kaydeden Tekeli, bu şapkanın ünlü çizgi roman kahramanları Şirinler’in de taktığını söyledi. Dernek başkanı Tekeli, şöyle konuştu:



“Frig kültürü, antik dönemin Anadolu kaynaklı olan ve dünyayı en çok etkileyen kültürdür. Kral Midas, Altın Dokunuş Efsanesi, Pan Flüt, Şifalı Sular ve dünyanın özgürlük ve bağımsızlık simgesi olarak kabul ettiği Frig şapkası, Anadolu’nun ve Eskişehirimizindir. Frig şapkası Fransız Devrimi’nde devrimcilerin simgesidir. Frig şapkası Venezüella, Küba, Paraguay, Uruguay, Meksika, Arjantin, El Salvador, Kolombiya, Haiti, Bolivya ve Nikaragua’nın ulusal, New York ile New Jersey’in amblemindeki simgelerdir. Frig şapkası ABD ordu ve ABD Senato amblemlerindeki simgelerdendir. Paralarda kullanılmıştır. Bitkilere, dağlara ve tepelere ismini vermiştir. Dünyaca ünlü çizgi roman Şirinler’in şapkası Frigya şapkasıdır ve Anadolu’nundur, Eskişehir’indir, bizimdir. Frig şapkası dünya bilim, sanat ve sosyal yaşamında Türkiye ve Eskişehir hariç hayatın içindedir.”



Dernek Başkanı Mustafa Tekeli, bir heykel kenti olan Eskişehir’de Frig şapkası ile ilgili heykelin olmamasını ve uzmanların bu konuyu gündeme taşımamalarını ise üzüntüyle karşıladığını söyledi.



Eskişehir’de yaşadılar



Frigler, Ege Göçleri ile Anadolu’ya gelen Balkan kökenli boylardan biri. Midas döneminde

(MÖ 725- 695/675) Orta ve Güneydoğu Anadolu’da güçlü bir krallık düzeyine ulaştılar. Başlangıçta Eskişehir, Afyon, Ankara ve Sakarya vadilerini içine alan bir bölgede yerleşen Frigler, sonraları Kütahya’dan Kızılırmak’a, Ankara’dan Denizli’ye dek olan bölgede güçlü bir uygarlık oluşturdu. Frigler Eskişehir sınırlarında Gordion (Yassıhöyük), Pessinus (Ballıhisar), Dorylaion (Eskişehir kent merkezi) ve Midas’ı (Yazılıkaya) uzun yıllar yerleşim yeri olarak kullandı.



