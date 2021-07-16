"Şirinler" çetesine düzenlenen baskında kafesten çıkarılmışlardı; "kendi isteğimizle girdik"

Adana’da Şirinler çetesi olarak bilimem organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda kafesten çıkarılan 2 kişi, uyuşturucu bağımlısı olduklarını ve bu nedenle kafese kendi rızalarıyla girdiklerini söyledi.



Adana Emniyeti, liderliğini Ali Aksoy isimli şahsın yaptığı “Şirinler” olarak bilinen çeteye düzenlediği operasyonda, Ali Aksoy’un şirketinde yüksekliği yaklaşık 80 santim, genişliği ise yaklaşık 50 santim olan 3 katlı kafes olduğunu ve içinde İlyas Çelik ile Mehmet Uğurkan’ın olduğunu tespit etti.



Polis iki şahsı kafesten çıkardı. Polis 43 adrese yaptığı operasyonda 38 zanlıyı gözaltına aldı.

"Kendi rızamızla getirildik"

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürerken Aksoy ailesi basın açıklamasında bulundu. Aile adına açıklamayı okuyan Ferhat Aydoğan, atılan bütün suçlamaların asılsız olduğunu öne sürerek, kafesteki 2 kişinin uyuşturucu bağımlısı olduğunu ve kendi rızalarıyla aileleri tarafından getirildiğini söyledi.

Aydoğan, "Bu bataktan kurtulmak için o kişiler aileleri tarafından bizlere getirilmekte. Emniyetteki ifadelerinden sonra da o kişiler aileleri tarafından bize getirilip tedavilerine devam ediliyor. Haberlerde konu olan kısımlardaki kafesler, ailenin şirketindeki ardiye odası olarak kullanılmaktadır" dedi.



İlyas Çelik ile Mehmet Uğurkan ise kafeslere kendi rızalarıyla girdiklerini, alıkoyma iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi. (İHA)