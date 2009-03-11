'Şirin'le Okan inanılmaz yakışıyor'

Osmantan Erkır'dan 'çapraz aşk' iddiasına cevap verdi ve eski eşinin evliliğini de onayladı.



Eski eşi Şirin Ediger'in Okan Bayülgen ile evlenmesinin ardından Bayülgen'in ex sevgilisi Ayşe Özyılmazel ile görüntülenen ünlü yapımcı, intikam dedikodularını yalanladı. 'Ayşe ile yeni tanıştık. Daha önce onu tanımıyordum. Aramızda yazıldığı gibi bir aşk ilişkisi yok. Ne yazık ki bu buluşma yanlış anlaşıldı. Bir tartışma programı hakkında Ayşe ile konuştuk' diyen Erkır, eski eşinin evliliğini de zarif sözcüklerle onayladı: Ben intikam peşinde değilim. Öyle bir şey söz konusu bile olamaz. Çok samimi söylüyorum; Şirin'le Okan birbirlerine inanılmaz yakışıyor. Mutlu olmalarını diliyorum. Çocukları da hayırlı olsun.



