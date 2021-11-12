Şırıngalı çikolata yerken ölen Mert'in davasında sanıklardan "denetimlerde böyle bir ürünle karşılaşmadık" savunması

Ankara’nın Keçiören ilçesinde okul kantininden aldığı şırınga şeklindeki çikolata kapağının nefes borusuna kaçması sonucu hayatına kaybeden ilkokul 1.sınıf öğrencisi Mert Yağız Köksal'ın ölümüne ilişkin davada gıda kontrsanık denetimde böyle bir ürünle karşılaşmadığını söylerken, Köksal ailesinin avukatı gerekli denetimler yapılmadığı için Mert'in hayatını kaybettiğini belirtti.

Ankara 17. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, Mert Yağız Köksal'ın ailesinin avukatlarının yanı sıra Keçiören İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde gıda kontrolörü olarak görev yapan sanık Fatma Şahin, Koray Hozantaş ve sanık avukatları salonda hazır bulundu.

Keçiören İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde gıda kontrolörü olarak görev yapan sanık Koray Hozantaş, ifadesinde kantinde denetim yapmaya gittiğinde böyle bir ürünle karşılaşmadığını söyleyerek, “Ben o kantine hayatımda ilk kez yani olaydan 12 gün önce gittim. Ben gördüğüm üründen sorumluyum. O kantinde bir hafta önce ne satıldığını bilemem. Bakanlık beni hijyen kontrolü yapmam için oraya gönderdi. Kantine gittiğimde böyle bir ürünle karşılaşmamama rağmen ben de sorumlu tutuluyorum. Belki de o ürün benim denetim yaptığım saatte tükenmiş de olabilir” dedi.

Mert’in ölümüne sebep olan şırınga şeklindeki çikolata kapağının üreticisi olan firmanın avukatı ise, bu ürünün zaten piyasada olduğunu ve müvekkilinin de bu ürünü kendi markasıyla satışa sunduğunu ifade etti.

“Asıl sorun bu ürünün piyasaya sürülmesi”

Okul Müdürü Abdulkadir Pehlivan’ın avukatı da müvekkilinin üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirdiğini belirterek, asıl sorunun bu ürünün piyasaya sürülmesi olduğunu ve üründe bir problem olmadığını, problemin ürünün ambalajında olduğunu beyan etti.

“Tüm sorumlular dosyaya dahil edilmeli”

Köksal ailesinin avukatı Elçin Özge Şimşek, Mert’in ölümüne benzer bir olayın Diyarbakır’da da meydana geldiğini hatırlatarak, “Sorun bu ürünün okul kantininde satılması da değil. Gerekli denetimler yapılmadığı için Mert hayatını kaybetti. Olayın yaşandığı saatte o katta bir nöbetçi öğretmen bile yoktu. Ayrıca bu ürünün başka bir firma tarafından satılması da onu sağlıklı yapmaz. Bu olaydaki tüm sorumluların dava dosyasına dahil edilmesi gerekir” diye konuştu.

Eksiklerin giderilmesi yönünde karar veren mahkeme, duruşmayı 4 Şubat 2022 tarihine erteledi.

Ne olmuştu?

Keçiören Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Mert Yağız Köksal, 10 Aralık 2019'da okul kantininden aldığı şırınga şeklindeki çikolatanın kapağının nefes borusuna kaçması sonucu hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, kantin işletmecisi Neşe Yavuz ile ürünün dağıtımını yapan firma sahibi Yunus Taycı hakkında "taksirle ölüme neden olmak" suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Dava sürerken okul yöneticilerinin ve gıda kontrolörlerinin de aralarında bulunduğu şüphelilerle ilgili soruşturma sona ermiş, Mert Yağız Köksal'ın ölümü ile ilgili 6 kamu görevlisine 13 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.