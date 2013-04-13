Şirinevler'deki üst geçit çilesi bitiyor

Metro ve metrobüs yolcularının kullandığı Şirinevler yaya üst geçidinde oluşan yaya trafiğinin önlenebilmesi için çalışma başlatıldı.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi, metro ve metrobüs yolcularının da kullandığı Şirinevler yaya üst geçidindeki yoğunluğu giderebilmek için çalışma başlattı.

Çalışma öncesi yapılan incelemede, köprünün merdivenlerle birleştiği noktada 4 metre daraldığı tespit edildi.

Bunun üzerine üst geçidin merdivenlerinin altında bulunan işyerleri boşaltılarak yıkıldı.

Ardından üst geçit köprüsünün merdivenle birleştiği noktanın genişletilmesi için çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışma ile mevcut merdivenlere ek yapılacağı, üst geçit çıkışının 4 metre genişletilerek, köprüsüyle aynı genişliği getirileceği öğrenildi. Bu çalışmayla yaşanan yoğunluğun son bulması bekleniyor.

Sık sık yoğunluk yaşanan Şirinevler yaya üst geçidinde geçtiğimiz ay yaya trafiği durma noktasına gelmişti.

Köprüyü kullanmak isteyen bazı vatandaşlar, Ataköy tarafına geçmek için yaklaşık 1 saat beklemek zorunda kalmıştı.

Yoğunluk nedeniyle bir kadın bayılmış, asansör arıza yapınca bazı vatandaşlar mahsur kalmıştı.

İki saatten fazla süren yoğunluk için olay yerine polis ekipleri sevk edilmişti.

Üst geçide gelen polis, yaklaşık bir saatlik çalışmayla yaya trafiğinin normale dönmesini sağlamıştı.

Köprüden geçen bir vatandaş yaşanan yoğunluğu "çile bülbülüm" şarkısıyla dile getirmişti.