"Şirince'deki Matematik Köyü ve Nişanyan Evleri, yıkım takviminde yok"

İzmir'in turistik köyü Şirince'de imar planına aykırı yapıldığı gerekçesiyle aralarında küçük otel, pansiyon ve evlerin de bulunduğu yapılar hakkında yıkım kararı alındı. Kaçak durumda bulunan 128 binanın arasında Matematik köyü ve Nişanyan evlerinin de bulunduğu iddia edildi ancak konuya ilişkin açıklama yapan Selçuk Belediyesi İmar Şehircilik Müdürü Vekili Harun Abuş Şirince’de 3 yerin şu an için yıkım takvimine alındığını, Matematik Köyü’nün ruhsatlandırma çalışması yapması nedeniyle takvime alınmadığını ifade etti.

“Matematik köyü ve Nişanyan evleri takvimde yok”

Selçuk Belediyesi İmar Şehircilik Müdürü Vekili Harun Abuş ise yaptığı açıklamada, “Bu mühürleme İl Özel İdaresi tarafından yapılmış. Bununla ilgili yargı süreçleri de tamamlanmış durumda. Dolayısıyla bizim hukuk servisimizde burasıyla ilgili devam eden herhangi bir işlem yok. Bize yıkım takviminin belirlenmesinden sonra yürütmeyi durdurma ile ilgili girişimleri olduğunu söylediler ancak şu ana kadar elimize herhangi bir belge ulaşmadı” dedi.

“Matematik Köyü ve Nişanyan evleri de bu yıkım takvimi içinde mi?” sorusuna ise Abuş şöyle cevap verdi:

“Şu an Şirince’de üç yer yıkım takviminin içinde. Ancak ne Matematik Köyü ne de Nişanyan evleri bu takvimin içinde değil. Matematik Köyü’nün zaten bir ruhsatlandırma çabası var. Biz de belediye olarak tabii ki bu çabası devam edenlere öncelikli olarak takvime almıyoruz.”