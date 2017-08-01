Şirince'de yıkım başladı

İzmir'in turistik köyü Şirince'de imar planına aykırı yapıldığı gerekçesiyle aralarında küçük otel, pansiyon ve evlerin de bulunduğu yapılar, dün gelen tebligatlar doğrultusunda bugün yıkım ekipleri geldi. Köyde bir tekerlikli sahibi kaldırırken bir ev sahibi de yıkımı kendilerinin yapacağını söyledi.

Şirince'de imara aykırı olarak yenilenen veya inşa edilen yapılar hakkındaki yıkım kararı 2011'de alınmış ancak tepkiler üzerine yıkım ertelenmişti.

GazeteDuvar'dan Nuriye Almaç'ın haberine göre, Şirince hakkında yıkım kararı verilen 128 yapıdan üçü için bugün yıkım yapılacağı açıklanmıştı. Ancak kaldırılmasına karar verilen tekerlekli kulübeyi sahibi Tekin Karadağ kendisi kaldırırken en üst katının yıkılacağı belirtilen Pınar Kızıl yıkımı kendilerinin yapacağını söyledi.

İzmir’in Selçuk ilçesine bağlı Şirince Köyü’nde 128 bina için alınan yıkım kararından üçü bu sabah belediye ekiplerinin gelmesiyle birlikte uygulamaya konuldu. Selçuk Belediyesi’nin yıkım listesi içinde olan bina sahiplerinden Pınar Kızıl yıkımla ilgili olarak şunları söyledi, “Burası 1980 yılında yapılan bir yer. ‘Üçüncü kat kaçak yapı’ diyerek yıkmak istiyorlar. Oysa burada kot farkı var. 3. kat dedikleri yer aslında 2. kat. Yürütmeyi durdurmak için başvurduk ancak mahkeme sonucu gelmeden yıkıma geldiler. Biz yıkıp dökmelerini istemediğimiz için kendimiz yıkacağız. Yıkım yapıldığı zaman bu köyün bir anlamı kalmayacak. Bana göre köyde yıkımlarla değil köy dokusuna uygun gerekli düzenlemelerle yapılabilir her şey. 2011 yılında Sevan Nişanyan’ın söylediği bir söz vardı. ‘Karşımıza kör sağır ruhsuz ve kalpsiz bir bürokrasi çıkmıştır. Bu olanlardan ben kalıcı bir çözüm çıkacağından ümitli değilim. En fazla süreç 3-5 yıl daha uzatılabilir. Yine aynı labirent içinde dolaşmaya devam edeceğiz’ demişti. Nişanyan doğru söylemiş. Hakikaten de baktığımızda altı yıl sonra yine en başa döndük.”

'Kimse üzülmesin diye kaldırdım'

Bugün yıkılması beklenen 3 yapıdan birisinin sahibi olan Tekin Karadağ ise, “Bu yıkımlar diğer yıkımları da getirir. Bugün belediye yetkilileri otoparktaki yazıhanemi kaldırmam için bana 15 gün daha süre verdi ama ben kimse üzülmesin diye gördüğünüz gibi kendi gönlümle kaldırdım” şeklinde konuştu. Yıkım kararı olan üçüncü binada ise bugün bir işlem yapılmadı.

‘Matematik köyü ve Nişanyan evleri takvimde yok'

Selçuk Belediyesi İmar Şehircilik Müdürü Vekili Harun Abuş ise yaptığı açıklamada, “Bu mühürleme İl Özel İdaresi tarafından yapılmış. Bununla ilgili yargı süreçleri de tamamlanmış durumda. Dolayısıyla bizim hukuk servisimizde burasıyla ilgili devam eden herhangi bir işlem yok. Bize yıkım takviminin belirlenmesinden sonra yürütmeyi durdurma ile ilgili girişimleri olduğunu söylediler ancak şu ana kadar elimize herhangi bir belge ulaşmadı” dedi.

“Matematik Köyü ve Nişanyan evleri de bu yıkım takvimi içinde mi?” sorumuza ise Abuş şöyle cevap verdi: “Şu an Şirince’de üç yer yıkım takviminin içinde. Ancak ne Matematik Köyü ne de Nişanyan evleri bu takvimin içinde değil. Matematik Köyü’nün zaten bir ruhsatlandırma çabası var. Biz de belediye olarak tabii ki bu çabası devam edenlere öncelikli olarak takvime almıyoruz.”