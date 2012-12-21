Şirince'de pahalılık söylentisi kıyametten baskın çıktı

Çok sayıda ziyaretçinin gelmesi beklenen köyde ziyaretçi sayısı ise esnafın beklentilerinin altında kaldı. Şirince esnafından Ali Özülkü, perşembe gecesinden itibaren köyde büyük bir kalabalık olacağını tahmin ettiklerini ifade edereken, ''Hiç umduğumuz gibi olmadı. Sokaklar boş. Ümidimizi 21 Aralık'a bağladık. Şu an için esnaf, yarın beklenen kalabalığın olup olmayacağından endişeli'' dedi.

Köy esnafı, yapılan haberlerde köyde fiyatların çok yükseldiği yönünde bilgilerin verilmesinin 21 Aralık'ta Şirince'ye gelmek isteyen insanların kararlarını değiştirmesine neden olduğunu öne sürüyor. Köyde otel ve pansiyonlarda ziyaretçi hareketliliği gözlenmezken özellikle köy merkezi dışındaki tarlalarda çadır kurmak isteyen ziyaretçilere güvenlik görevlileri izin vermedi. Çadır kurmak isteyen kişiler arasında yer alan Anadolu Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü 2. Sınıf Öğrencisi Mehmet Can, Şirince'ye Eskişehir'den geldiklerini, 21 Aralık'ta kıyametin kopacağına inanmadıklarını belirterek, ''Biz dünyanın yok olacağına değil, bir uyanışın olacağına inanıyoruz. 21 Aralık'ta insanlık bilincinin bir üst seviyeye çıkacak. O enerjinin burada var olacağına ve çıkış noktasının Şirince olacağına inanıyoruz. Bundan dolayı buradayız'' dedi.

Misyonerler de Şirince'de

Köy esnafından Sedat Kantaroğlu, İncil dağıtanların Amerika'dan geldiklerini söylediğini belirterek, ''Bu durum bizi biraz ürküttü. Hz. İsa peygamberin, annesi Hz. Meryem'in yanına ineceğini düşündükleri için İncil dağıtıp insanları etkilemeye çalışıyorlarmış. Bu duruma bir anlam veremedik'' dedi.

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