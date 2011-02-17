-ŞİRİNCE NİŞANYAN EVLERİ'NİN YIKIMI ERTELENDİ İZMİR (A.A) - 17.02.2011 - İzmir Valisi Cahit Kıraç, Selçuk ilçesine bağlı tarihi Şirince köyünde, Sevan Nişanyan tarafından işletilen ''Nişanyan Evleri'' butik otel işletmesinin de aralarında bulunduğu 22 yapı için alınan yıkım kararının uygulanmasının ertelendiğini bildirdi. Vali Kıraç, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan ''Koruma amaçlı imar planlarıyla ilgili yeni bir çalışma yapılması'' yönünde yazı geldiğini kaydetti. Yazının ardından çalışma başlattıklarını kaydeden Kıraç, ''Şu an yıkımı erteleme kararı aldık. Bakanlığın o yazısı çerçevesinde, yeni koruma amaçlı imar planı çalışmasıyla, bunun nasıl bir ilişkisi var onu değerlendireceğiz. Çalışmayı yapacak olan Kültür Bakanlığı. İl Özel İdaresi de işin içinde tabii. Teknik çalışma ile bu yıkım arasında nasıl bir bağ var ona bakacağız''dedi. -''SON ANDA SAĞDUYU GALİP GELDİ''- Sevan Nişanyan da Şirince köyünde yaptığı açıklamada, yıkım kararının uygulanacağının duyulmasının ardından Türkiye'nin dört bir yanından kendisine destek geldiğini anlatarak, şunları söyledi: ''Son anda sağduyu galip geldi ve yıkım kararı ertelendi. Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay bir yazıyla İzmir Valisini itidale davet ettiler. Bu işe çare bulmalarını istediler. Çünkü diğer türlü çok çirkin görüntüler ortaya çıkacaktı. Bu tehlike tümüyle geçmiş değildir. Sadece bir erteleme söz konusudur. 15 gün içinde bir çözüm bulunmazsa bu olay 15 gün sonra tekrar gündeme gelecek. Bana bakanlıktan 15 günlük müsaade tanındığı yönünde yazı geldi.'' Nişanyan, nihai çözüm konusunda çok fazla ümitli olmadığını ifade ederek, ''12 yıldır çalınmadık kapı, denenmedik metot, gidilmedik yol kalmadı. Karşımıza tamamıyla kör, sağır, ruhsuz ve kalpsiz bir bürokrasi çıkmıştır. Bu alanlardan ben çözüm çıkacağı konusunda çok ümitli değilim. En iyimser ihtimalle, yine bu 3-5 sene boyunca ertelenebilir diye düşünüyorum. Yine aynı labirent içinde dolaşmaya devam ederiz'' dedi. -MATEMATİK KÖYÜ'NÜN YIKIMI DA DURDU- Şirince'de yıkım kararı alınan yapılar arasında bulunan Aziz Nesin'in oğlu, matematikçi Ali Nesin tarafından kurulan ''Matematik Köyü'nün yıkımı da ertelendi. Yıkımların, toplumun bu konuda gösterdiği tepki nedeniyle durdurulduğuna inandığını belirten Ali Nesin, ''Köyün imar planı bulunmadığı için küçük ölçekli onarım izni almak isteyen bir köylünün bile, bunu yapılabilmesi için 4 yıl beklemesi gerekiyor. Bu anlayış değişmedikçe, bu rejim değişmedikçe, vatandaş ile devlet barışmadıkça sorunun nihai çözümü olmayacak''diye konuştu. Şirince köyünde bulunan, aralarında Sevan Nişanyan tarafından işletilen ''Nişan Evleri'' butik otel işletmesinin de bulunduğu 22 yapı için ''sit alanında kaçak olarak inşa edildikleri'' gerekçesiyle, İzmir İl Özel İdaresi Encümeni tarafından geçen yıl eylül ayında yıkım kararı alınmıştı.