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Politika

Şirin Ünal: Ülkeyi siyasiler çok iyi idare etti de askerler durup dururken mi darbe yaptı!

AKP’nin emekli general milletvekili Şirin Ünal’dan darbe yorumu

09 Mayıs 2012 00:21

- Hülya Karabağlı

ANKARA

 

AKP’nin emekli general milletvekili Şirin Ünal, “Ülkeyi siyasiler çok iyi idare ettiler de askerler durup dururken kendiliğinden mi darbe yaptı.  Bana göre hayır” dedi. 

Protokol sıralamasını da dikkat çeken Ünal, “1952'de NATO'ya girmişiz, her toplantıda seçilmiş Milli Savunma Bakanı ön tarafta, Genelkurmay Başkanı ise arka tarafta oturmuş, biz de ise tersi olmuş. 60 yıldır da bundan ders alıp bunu düzeltmemişiz. Siyasiler bunu niye düzeltemedi'' dedi.  Ünal’ın bu sorusuna AKP’li Selçuk Özdağ,  “ Siz den korktuk, askerlerden korktuk” yanıtı  verdi. AKP’li Ünal,  “ Subay eğitimlerini çok mu demokratik yaptık da darbeler oldu. Subayların girişleri ve seçilmeleri toplumun tüm kültürünü, inanç sistemini kucakladı da mı oldu? Hayır, bunları yapamadık; hepbelli kaynaklardan geldik.

Darbe ve muhtıraların arka planını araştırmak üzere kurulan komisyona,  milletvekillerinin ilginç değerlendirmeleri damgasını vurdu. AKP İstanbul  Milletvekili Nimet Baş,  Başkanlığı’nda  toplanan  17 kişilik komisyon, iktidar ve muhalefetin kırmızı çizgilerini de ilk günden  belirledi.

 

‘Darbelerden en çok zarar gören CHP’

 

CHP İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi, sürecin doğru okunması adına şeffaf ve açık olunması, belgelerin komisyona verilmesi ve herkesin bildiklerini korkmadan anlatması için gerekirse yasal düzenleme yapılmasını gerektiğini söyledi. ''Açıklama yaparsam tutuklanır mıyım'' korkusu bulunduğunu, bu korkunun ortadan kaldırılması için yasal düzenleme yapılabileceğini anlatan Çelebi, insanların bilgi vermekten kaçınmamaları gerektiğini anlattı. Çelebi, bir kesimin özellikle 1960 darbesiyle CHP’yi ilişkilendirmeye çalıştığını belirterek, “CHP Şeffaf bir parti. Darbelerden en fazla zarar gören parti. Milletvekillerimiz genel başkanlarımız il başkanlarımız üyelerimiz tutuklandı, işkenceye maruz kaldı. Ve Biz her dönem darbelerin nedenlerinin araştırılmasını istedik” dedi.

 

MHP: TSK küçük düşürülmemeli  

 

MHP Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri, “ TSK'yi araştırma komisyonuna dönüşmeli. Suç örgütü gibi, demokrasiye darbe planlayan bir tanımdan kaçınmalı, orduyu küçük düşürmemek gerekir”. Bütün kurumların darbelere katkı yaptığını belirten Yeniçeri, “'Darbeleri yargılamak kolay, darbelere giden yolları kapatmak zordur”.

 

AKP: Mağdurlara bilgi ve belge çağrısı yapılsın 

 

AKP Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, darbelerin demokrasiyi içselleştiremeyenlerce yapıldığını ve Türk demokrasisi ile ekonomisine büyük zararlar verildiğini ifade etti. Özdağ, komisyonun elindeki bilgi ve belgeleri vermeleri için darbe mağdurlarına çağrıda bulunmasını istedi.

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