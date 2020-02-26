Şirin Payzın'ın 'Koronavirüs önlemi' kaygısına Sağlık Bakanı Koca’dan yanıt

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, T24 programcısı ve yazarı Şirin Payzın'ın "İstanbul Havalimanı'nda Koronavirüs salgınına dair hiçbir önlem yok" mesajına yanıt verdi. Koca, "Şirin Hanım, termal kamera taramasından geçişinizi gösteren görüntüleri izin verirseniz buradan paylaşabilirim. Sizi iyi görünce zahmet vermedik" dedi. AKP Sözcüsü Ömer Çelik de, tartışmaya ilişkin paylaşımı retweet yaparken "Tedbirler Koronavirüs’e karşı en üst düzeyde. Panikvirüsü’ne karşı çalışmalar devam ediyor" diye yazdı.

Şirin Payzın, Koronavirüs nedeniyle 12 kişinin hayatını kaybettiği İtalya'dan dönüşü sırasında Twitter hesabından İstanbul Havalimanı'nda virüse karşı hiçbir önlem alınmadığınını belirterek şunları yazdı:

"İstanbul Havalimanı'nda Koronavirüs salgınına dair hiçbir önlem yok. İtalya'dan geliyorum. Salgında 3. ülke. Ne kontrol yapıldı ne görevliler maskeli. Ekranda saçma sapan konuşanları dinleyip, 'Kelle paça yiyoruz, bize bir şey olmaz' mı diyor yönetenler?"

"Geçtim kontrolü, önlemi hatırlatan bir masa, işaret bile yok"

Payzın paylaşımının devamında, "AB ülkelerine girişte uçaktan çıkar çıkmaz özel giysileri ve termal tarayıcılarıyla görevliler karşılıyor. Herkese göz kontrolü yapıyorlar. İstanbul Havaalanı‘nda geçtim kontrolü, önlemi hatırlatan bir masa, işaret bile yok" demişti.

"Bagaj bölümüne giderken bir kamera var" diyen Payzın şu ifadeleri kullanmıştı:

"AB'de gibi görevlilerin gözünüze tutup taradığından değil. Fotoğraf makinesi gibi ama etrafında görevli yok? Kameranın gördüğünü kim görüyor? Başka yerden mi okunuyor kamera görüntüleri?"

"Sizi iyi görünce zahmet vermedik"

Sağlık Bakanı Koca ise, Payzın'ın söz konusu tweetini alıntılayarak "Şirin Hanım, termal kamera taramasından geçişinizi gösteren görüntüleri izin verirseniz buradan paylaşabilirim. Sizi iyi görünce zahmet vermedik :)" dedi.