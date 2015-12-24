Şirin Öter ve Yeliz Erbay'ın cenazesine katılan 6 kişi gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Gaziosmanpaşa'daki Karadeniz Mahallesi'nde düzenlenen polis operasyonunda çıkan çatışmada ölen Şirin Öter ve Yeliz Erbay'ın cenazesine katılan 6 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Öter ve Erbay'ın cenazesine katılan yüzleri kapalı bir grubun ellerinde kalaşnikof bulunması dikkat çekmişti.

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “22.12.2015 Salı günü sol bir terör örgütüne yapılan operasyonda ölü ele geçirilen iki kişinin cenazelerinin defni sonrasında yasadışı giysi, araç ve gereç taşıyan bir gruba yapılan operasyon sonucunda; 6 kişi ile birlikte 2 adet Kaleşnikof marka silah, 4 adet şarjör, bu silahlara ait 60 adet fişek ve 60 adet 9 mm dolu tabanca mermisi ele geçirilmiştir. Tahkikat çok yönlü olarak devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.