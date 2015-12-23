Emniyet: Gaziosmanpaşa'da öldürülen iki kadın, Star gazetesine bomba koymuştu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi'nde sabaha karşı yapılan operasyonda çıkan çatışmada ölen Şirin Öter ve Yeliz Erbay'ın 2015 yılı içinde 5 saldırı olayına karıştığını açıkladı. Hayatını kaybeden Öter ve Erbay'ın evinde yapılan aramada, 2 tabanca ve çok sayıda mermi, 2 el bombası, 2 adet patlatılmaya hazır vaziyette el yapımı bomba düzeneği ve 2 sahte kimlik ele geçirildiği belirtildi. Emniyet'ten yapılan açıklama şöyle:

"Eylemlerini sol bir terör örgütü adına gerçekleştiren, örgüt adına silahlı ve bombalı sansasyonel eylem hazırlığı içerisinde oldukları istihbar edilen şüphelilerin ilimiz Gaziosmanpaşa ilçesindeki bir hücre evinde kaldıkları tespit edilmesi üzerine, adli makamlardan alınan karar doğrultusunda 22.12.2015 tarihinde yapılan operasyonda, içeride bulunan (2) terör örgütü mensubu tarafından güvenlik güçlerine silahlı ve el bombalı saldırıda bulunulmuş, güvenlik güçlerinin anında karşılık vermesi üzerine (2) örgüt mensubu ölü olarak ele geçirilmiş, (4) Polis Memuru değişik yerlerinden yaralanmıştır. Yaralanan polis memurlarının hayatı tehlikesi bulunmamaktadır."

5 farklı olaya karıştıkları iddia edildi

Açıklamada, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ile Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından hücre evinde yapılan aramalarda, 2 tabanca ve çok sayıda mermi, 2 el bombası, 2 adet patlatılmaya hazır vaziyette el yapımı bomba düzeneği, 2 sahte kimlik, yazılı ve dijital örgütsel doküman ele geçirildiği belirtildi.

Şirin Öter ve Yeliz Erbay'ın 2015 yılında 5 farklı olaya karıştığı iddia edildi.

-25 Mart'ta Kağıthane'de bulunan Adımlar Dergisi'ne tuzaklanmış bomba bırakılması sonucu 1 kişinin ölmesi, 3 kişinin yaralanması olayı

-21 Temmuz'da AK Parti Sancaktepe İlçe Binası yanında park halinde bulunan parti aracının altına bomba konulması olayı.

-24 Temmuz'da Küçükçekmece'de bulunan Star Medya Grubu'na bağlı 24 Televizyonu ve Star Gazetesi'nin bulunduğu binanın bahçesine zaman ayarlı el yapımı bomba konulması olayı.

-7 Ağustos'ta Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde park halindeki polis arabasının yanına konulan zaman ayarlı, parça ve basınç etkili 2 bombanın patlatılması sonucu 1 kişinin yaralanması olayı.

-1 Aralık'ta Bayrampaşa'da Çevik Kuvvet otobüsü geçtiği sırada yol kenarına yerleştirilen uzaktan kumandalı bombanın patlatılması sonucu 3 kişinin yaralanması ile ilgili olayı.

Cenazeleri defnedildi

İstanbul Gaziosmanpaşa’daki operasyonda öldürülen Yeliz Erbay ve Şirin Öter için Gazi Cemevi’nde tören düzenlendi. Törene HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, HDP Milletvekili Garo Paylan, ESP Genel Başkanı Sultan Ulusoy, EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan da katıldı.

ESP Genel Başkanı Sultan Ulusoy, “Şirin’i Gazi’nin kadınları çok iyi tanıyor. Birlikte afiş astınız, eylemlere gittiniz. Dersim’in asi kızını size uzun uzun anlatmayacağım. Ama Yeliz’i anlatacağım. Yeliz, efeler diyarının direnişçi geleneğini, İstanbul’un varoşlarına taşıdı,” diye konuştu.

Yüksekdağ: O tetiği çekenler umarım açığa çıkarılır

HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ ise ‘2 kadının ölümünün özgürlük için direnen bütün kadınların şahadeti olduğunu’ söyledi. İki genç kadının polis tarafından yargısız bir şekilde infaz edildiğini savunan Yüksekdağ, “Sadece bu iki sosyalist genç kadın değil, son bir ay içinde Batı metropollerinde 5 kadın evinde infaz edildi. Dilek Doğan’ın kısa bir süre önce katledilme görüntüleri basına yansıdı. Dilek Doğan’ın bir çatışma sırasında öldürüldüğü iddia edilmişti. Görüntüler gösterdi ki yargısız infaz var. İnanıyorum ki bu iki genç kadının failleri belirlenir. O tetiği çekenler umarım bir gün açığa çıkartılır“ şeklinde konuşu.

AKP iktidarını eleştiren Yüksekdağ, “İstiyorlar ki milyonlar karşılarında hizaya dizilsin. Kimileri iktidarın karanlık fikrilerinin etkisi altında olabilir ama bu hizayı bozanlar oldu ve olacak. En başta da kadınlar bozacak bu hizayı. Bir yandan ölüm var zulüm var. Ama bir yandan da bu zulme karşı başı dik, alnı ak direnenler var. Nusaybin, Sur, Silopi, Dargeçit, Cizre ve İstanbul’da. Her yerde direnenler oldukça iktidar istediğini elde edemeyecek,” dedi.

HDP Eş Genel Başkanı, “Şirin ve Yeliz’in şahsında yaşamak direnmektir diyoruz. Kadınlar olarak özgürleşmek direnmektir diyoruz. Şirin Gazi’nin kızıydı,” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Gazi Mezarlığı’na doğru yürüyüşü devam edilirken, cenazeler yürüyüşün ardından mezarlığa getirilerek toprağa verildi.