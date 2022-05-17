Şirin Ebu Akile: Vatikan'dan İsrail polisinin Al Jazeera muhabirinin cenazesinde düzenlediği saldırıya tepki

Geçen hafta İsrail'in Cenin Mülteci Kampı'nda düzenlediği operasyon sırasında öldürülen gazeteci Şirin Ebu Akile'nin cenazesinde yaşananlara Vatikan'dan sert tepki geldi.

Katolik Kilisesi'nin yönetim merkezi Vatikan'ın Kudüs'teki maslahatgüzarı Thomas Grysa, İsrail polisinin saldırısının, "İsrail ile Kutsal Makam (Vatikan) arasındaki temel anlaşmayla kabul edilen din özgürlüğü hakkının vahşi biçimde ihlal edilmesi" anlamına geldiğini söyledi.

Grysa ayrıca, Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin cenaze töreninde yaşananların "İsrail ile Vatikan arasında bir gerilim anı teşkil ettiğini ve bunun bir ilk olmadığını" da vurguladı.

Vatikan, Aralık 1993'te imzalanan "Temel Anlaşma" ile İsrail'i resmi olarak tanımıştı. Bu anlaşmanın ilk maddesinde, "İsrail devleti, din ve vicdan özgürlüğü hakkını koruma ve gözetme taahhüdünü teyit eder" deniliyor.

İsrail polisi, Cuma günü Filistinli Hristiyan gazeteci Şirin Ebu Akile'nin cenazesinin hastaneden kiliseye götürülmesi sırasında, törene katılanlara şiddet uygulamıştı.

Taşıyanların da polis şiddetine maruz kalması nedeniyle tabutun düşmek üzere olduğunu gösteren görüntüler büyük tepki çekmişti.

'Yas tutanlara saldırıldı, hastalar korkutuldu'

Katolik Kilisesi'nin Kudüs'teki en üst düzey temsilcisi olan Kudüs Latin Patriği Pierbattista Pizzaballa da dün bir açıklama yaparak, "Böylesine hassas bir anda, Hristiyan toplumunun ve diğerlerinin hassasiyetlerini yaralayan böyle bir olay güvenlik gerekçesiyle haklı gösterilemez" dedi.

Pierbattista Pizzaballa'nın da aralarında olduğu Kudüs'teki farklı Hristiyan mezheplerin temsilcileri de ortak bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Polis bir Hristiyan sağlık kurumuna baskın yaparak Kilise'ye, sağlık kurumuna, ölen kişinin anısına saygısızlık etti. Polis, tabutu taşıyanların neredeyse tabutu düşürmelerine yol açıyordu" denildi.

Açıklamada ayrıca şu ifadeler yer aldı:

"İsrail polisinin saldırısı ve orantısız güç kullanımı - yas tutanlara coplarla vurarak, sis bombaları kullanarak, plastik mermi sıkarak, hastanedeki hastaları korkutarak saldırması - temel bir insan hakkı olan din özgürlüğü de dahil uluslararası norm ve düzenlemelerin ağır ihlalidir."

Şirin Ebu Akile'nin kardeşi: Polis barbarca saldırdı

Vatikan temsilcisi ve Katolik liderlerin tepkileri İtalya basınında "İsrail-Vatikan arasında kriz" gibi başlıklarla yer aldı.

Şirin Ebu Akile'nin kardeşi Anton Ebu Akile de La Repubblica gazetesine yaptığı açıklamada İsrail polisinin cenazeye müdahalesini "barbarca bir saldırı" diye niteledi.

Anton Ebu Akile, İsrail tarafının iddia ettiği gibi ailenin isteklerine aykırı olduğu halde cenaze alayındaki bir grubun tabutun araçla taşınmasına izin vermeyerek yürüyüşe geçmesi gibi bir durumun da söz konusu olmadığını açıkladı.

Anton Ebu Akile, "(Polis) Cenaze öncesi benimle görüştü ve cenaze alayının takip edeceği yolu sordu, bayrak ve slogan istemediklerini bildirdi, ama bu konuda bir koordinasyon yoktu. Kimse ailemizin isteklerine aykırı bir şey yapmadı. İsrail polisi barbarca saldırdı" dedi.

Öldürülen gazetecinin kardeşi ayrıca şunları söyledi:

"Şirin işine aşıktı, Kudüs'e aşıktı, Filistin'e aşıktı. 20 yıldır halkının sesiydi; sade, dürüst, mutlu biriydi, kimseye kötülük etmemişti. Umarım bu dramdan Filistinliler için iyi bir şeyler çıkar, hatta belki İsrailliler için de…"