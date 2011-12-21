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Şirin bundan sana ne

Şirin Ediger’in Amerika’da doğum yapan ünlüleri isim vererek eleştirdiği twettleri Tamer Karadağlı'yı kızdırdı

21 Aralık 2011 02:00


T24- Okan Bayülgen’in eşi Şirin Ediger’in Amerika’da doğum yapan ünlülerin isimlerini vererek, “Burada doğuranlar geri zekâlı mı oluyor, memleketimizin nesi eksik?” şeklinde twitter’a bir yazı yazması, bu yazıda eski eşi Arzu Balkan’ın da adının geçmesi Tamer Karadağlı’yı kızdırdı.

Hürriyet'in haberine göre, “Böyle Bir Şey Var Mı?” programında bu konuya da değinen Karadağlı, şunları söyledi: Kızımın Amerika’da doğmasından kime ne? Ben sana kızının adını niye İstanbul koydun diyor muyum? Sana ne? İki pasaportu olacak. Bunun artılarını kullansın istiyorum. Çünkü hepimiz Türk pasaportuyla yurt dışına çıkarken çok sıkıntılar yaşıyoruz. Ben kızımın bu tür sıkıntılar yaşamasını istemiyorum, bu kadar. Türk parası Amerika’ya akıyor gibi mevzulara girersek eğer yani milliyetçilik duygularına, o zaman ben de sana niye kızını Fransız mürebbiyelerle okutuyorsun, niye Fransız markası gözlük takıyorsun, niye bilmem ne marka arabaya biniyorsun diye sorarım? Yani buralara girersek sonu yok. Ben böyle olmasını istedim. Bundan da sana ne!”



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