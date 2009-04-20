'Şirin beni çok koşturdu'

Kenan Işık'ın sunduğu "Dünya Bir Oyun Sahnesi" programına konuk olan Okan Bayülgen, çocuk beklediği eşi Şirin Ediger'in peşinden çok koştuğunu söyledi.



Okan Bayülgen, eşine aşkını şöyle anlattı: "4 kere evlendim, ilk evliliğimi 26 yaşında yaptım. Daha sonra 31 yaşında evlendim, onun arkasından bir kere daha evlendim ve en son evliliğimi çok severek, aşık olduğum kızla gerçekleştirdim. Çok peşinden koştum, beni çok süründürdü, şöhretim hiçbir şeye yaramadı. Hatta negatif etkisi oldu ama onunla evlenmeyi başardım ve çok mutluyum. Deli gibi aşık olarak evlendim."



'Karımla birbirimizi seviyoruz'



Bayülgen, Kenan Işık'ın "Çocuk beklemek heyecan veriyor mu" sorusuna, "Çocuk bekleme sureci çok tuhaf bir süreç. Kadın çocuğu imal ediyor, bir fabrika gibi, siz ise sadece izliyorsunuz. Biz bu durumda kadınlardan korkmalıyız. Benim karnım acıktı dediğinde tamamen onun emrinde olacaksınız. Kadın hamileliği sırasında ne yapsa haklıdır. Ben hiç çocuk sevmem, eşim de sevmez. Bana neden çocuk yapıyorsunuz diye soranlara, çünkü biz karımla birbirimizi seviyoruz diyorum" yanıtını verdi.

