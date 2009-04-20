T24 LogoT24 Logo
Magazin

'Şirin beni çok koşturdu'

Kenan Işık'ın programına konuk olan Okan Bayülgen, çocuk beklediği eşi Şirin Ediger'in peşinden çok koştuğunu söyledi.

20 Nisan 2009 03:00

Kenan Işık'ın sunduğu "Dünya Bir Oyun Sahnesi" programına konuk olan Okan Bayülgen, çocuk beklediği eşi Şirin Ediger'in peşinden çok koştuğunu söyledi.

Okan Bayülgen, eşine aşkını şöyle anlattı: "4 kere evlendim, ilk evliliğimi 26 yaşında yaptım. Daha sonra 31 yaşında evlendim, onun arkasından bir kere daha evlendim ve en son evliliğimi çok severek, aşık olduğum kızla gerçekleştirdim. Çok peşinden koştum, beni çok süründürdü, şöhretim hiçbir şeye yaramadı. Hatta negatif etkisi oldu ama onunla evlenmeyi başardım ve çok mutluyum. Deli gibi aşık olarak evlendim."

'Karımla birbirimizi seviyoruz'

Bayülgen, Kenan Işık'ın "Çocuk beklemek heyecan veriyor mu" sorusuna, "Çocuk bekleme sureci çok tuhaf bir süreç. Kadın çocuğu imal ediyor, bir fabrika gibi, siz ise sadece izliyorsunuz. Biz bu durumda kadınlardan korkmalıyız. Benim karnım acıktı dediğinde tamamen onun emrinde olacaksınız. Kadın hamileliği sırasında ne yapsa haklıdır. Ben hiç çocuk sevmem, eşim de sevmez. Bana neden çocuk yapıyorsunuz diye soranlara, çünkü biz karımla birbirimizi seviyoruz diyorum" yanıtını verdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24