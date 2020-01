'Siri'den Game of Thrones 'spoiler'ı; Jon Snow'un babası kim?

Apple'ın uygulaması olan Siri, bir kullanıcının "Jon Snow'un babası kim?" sorusuna, "Şöyle diyelim; Snow'un içinde biraz ateş var!" diye cevap verdi.

Game Of Thrones'un 6'ncı sezonu sona erdi ve geride binlerce soru kaldı. Bu sorular arasında yükselen bir soru var ki o da Jon Snow’un babasının kim olduğu. Sezon finalinde Bran’in geçmiş vizyonları sayesinde Jon Snow’un annesinin Lyanna Stark olduğunu ve babasının Ned Stark olmadığını öğrenmiştik. HBO’nun yayınladığı aile haritası Jon Snow’un babasının Daenerys’in Robert İsyanı’nda ölen abisi Rhaegar Targaryen olduğunu gösteriyordu.

Konu ile ilgili olarak bir sürü açıklama ve yorum olsa da en ilginç cevaplardan biri Apple’ın Siri’sinden geldi. Bir kullanıcının “Jon Snow’un babası kim?” sorusuna program “Şöyle diyelim; Snow (Kar)’un içinde biraz ateş var!” diye cevap verdi.

Send a raven.

It appears Siri watched the Season 6 finale of #GameofThrones. pic.twitter.com/naZ8bl5ol8